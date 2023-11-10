11:30 (мск), источник: РБК

Bloomberg сообщил о приходе «новой элиты» на место западных фирм в России

Иностранные компании продали в России бизнес на сумму более $21 млрд. Предприниматели из числа «новой бизнес-элиты» приобрели активы со значительной скидкой.

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Источник: Агентство «Москва»

В России появилась «новая когорта бизнес-элиты», которая пришла на место международных компаний после начала военных действий на Украине, пишет Bloomberg. Такие предприниматели, воспользовавшись вынужденным уходом западных компаний с рынка из-за санкций и давления со стороны инвесторов, приобрели активы по сниженным ценам.

По оценке аналитического агентства AK&M, в прошлом году и первой половине текущего зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд. В их числе — сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, американский производитель упаковки Ball Corp., немецкий производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены Henkel AG.

Покупатели иностранных активов не входят в число богатейших россиян и в большинстве своем мало известны за пределами страны, отмечает Bloomberg. Они занимаются бизнесом несколько десятилетий, на собственных предприятиях или «вместе со знаменитыми миллиардерами».

Агентство приводит в пример некоторые сделки с иностранными компаниями.

Прошлой осенью холдинг Kismet Capital Group бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина купил акции сервиса объявлений Avito у южноафриканского холдинга Naspers (владел группой через нидерландскую инвесткомпанию Prosus). Сумма составила 151 млрд руб., или $2,4 млрд по курсу на дату объявления о сделке. Группа «Арнест» Сергея Сагала, выпускающая парфюмерию и косметику, в сентябре прошлого года приобрела бизнес Ball по производству упаковки для напитков за $530 млн, а в минувшем августе — российские активы нидерландского пивоваренного холдинга Heineken, в том числе семь заводов, за €1. Бизнесмен Александр Говор был одним из первых, кто воспользовался уходом западных корпораций: в мае прошлого года он выкупил российский бизнес McDonald’s, сеть впоследствии открыла рестораны под новым названием «Вкусно — и точка». Сумма сделки не раскрывалась, но Говор отмечал, что приобрел бизнес за «символическую плату». По его словам, цена была «намного ниже рыночной». В октябре 2022-го американский производитель бумаги Sylvamo Corporation продал за $420 млн российскую «дочку» «Сильвамо Корпорейшн Рус» менеджменту местного отделения корпорации. Владельцем стала компания «Палп Инвест», принадлежащая гендиректору «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимуру Габидуллину. Bloomberg отмечает, что не учитывал сделки, условия которых не были раскрыты. Представители Говора, Таврина, Сагала и Габидуллина не ответили на запросы агентства.

Кроме того, как пишет Bloomberg, выгодные сделки заключили и «общепризнанные магнаты». Например, Владимир Потанин (чье состояние, по оценке индекса агентства, $30,2 млрд) до попадания в санкционные списки США и Британии выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale. По данным «Коммерсанта», сделка прошла с большим дисконтом (цена составила 0,2−0,3% капитала кредитной организации). В сентябре прошлого года пакет акций Росбанка передали благотворительному фонду Потанина.

Как пишет агентство, введенные властями ограничения для желающих продать российский бизнес «еще больше играют на руку» новым покупателям. Все сделки по продаже бизнесов компаниями из недружественных стран (в перечень входят в том числе США и страны ЕС) подлежат одобрению подкомиссии правкомиссии по иностранным инвестициям. Среди условий получения разрешения — направление добровольного взноса в бюджет в размере не менее 5% от независимо оцененной рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не меньше 10% рыночной стоимости, если он превышает 90%.

В Кремле заявляли, что западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях правкомиссии, «свободного выхода, конечно, сейчас быть не может». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом отметил, что «Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций».

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