Bloomberg сообщил о приходе «новой элиты» на место западных фирм в России

Прошлой осенью холдинг Kismet Capital Group бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина купил акции сервиса объявлений Avito у южноафриканского холдинга Naspers (владел группой через нидерландскую инвесткомпанию Prosus). Сумма составила 151 млрд руб., или $2,4 млрд по курсу на дату объявления о сделке. Группа «Арнест» Сергея Сагала, выпускающая парфюмерию и косметику, в сентябре прошлого года приобрела бизнес Ball по производству упаковки для напитков за $530 млн, а в минувшем августе — российские активы нидерландского пивоваренного холдинга Heineken, в том числе семь заводов, за €1. Бизнесмен Александр Говор был одним из первых, кто воспользовался уходом западных корпораций: в мае прошлого года он выкупил российский бизнес McDonald’s, сеть впоследствии открыла рестораны под новым названием «Вкусно — и точка». Сумма сделки не раскрывалась, но Говор отмечал, что приобрел бизнес за «символическую плату». По его словам, цена была «намного ниже рыночной». В октябре 2022-го американский производитель бумаги Sylvamo Corporation продал за $420 млн российскую «дочку» «Сильвамо Корпорейшн Рус» менеджменту местного отделения корпорации. Владельцем стала компания «Палп Инвест», принадлежащая гендиректору «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимуру Габидуллину. Bloomberg отмечает, что не учитывал сделки, условия которых не были раскрыты. Представители Говора, Таврина, Сагала и Габидуллина не ответили на запросы агентства.