Bloomberg сообщил о приходе «новой элиты» на место западных фирм в России
Иностранные компании продали в России бизнес на сумму более $21 млрд. Предприниматели из числа «новой бизнес-элиты» приобрели активы со значительной скидкой.
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Иностранные компании продали в России бизнес на сумму более $21 млрд. Предприниматели из числа «новой бизнес-элиты» приобрели активы со значительной скидкой.
В России появилась «новая когорта бизнес-элиты», которая пришла на место международных компаний после начала военных действий на Украине, пишет Bloomberg. Такие предприниматели, воспользовавшись вынужденным уходом западных компаний с рынка из-за санкций и давления со стороны инвесторов, приобрели активы по сниженным ценам.
По оценке аналитического агентства AK&M, в прошлом году и первой половине текущего зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд. В их числе — сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, американский производитель упаковки Ball Corp., немецкий производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены Henkel AG.
Покупатели иностранных активов не входят в число богатейших россиян и в большинстве своем мало известны за пределами страны, отмечает Bloomberg. Они занимаются бизнесом несколько десятилетий, на собственных предприятиях или «вместе со знаменитыми миллиардерами».
Агентство приводит в пример некоторые сделки с иностранными компаниями.
Кроме того, как пишет Bloomberg, выгодные сделки заключили и «общепризнанные магнаты». Например, Владимир Потанин (чье состояние, по оценке индекса агентства, $30,2 млрд) до попадания в санкционные списки США и Британии выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale. По данным «Коммерсанта», сделка прошла с большим дисконтом (цена составила 0,2−0,3% капитала кредитной организации). В сентябре прошлого года пакет акций Росбанка передали благотворительному фонду Потанина.
Как пишет агентство, введенные властями ограничения для желающих продать российский бизнес «еще больше играют на руку» новым покупателям. Все сделки по продаже бизнесов компаниями из недружественных стран (в перечень входят в том числе США и страны ЕС) подлежат одобрению подкомиссии правкомиссии по иностранным инвестициям. Среди условий получения разрешения — направление добровольного взноса в бюджет в размере не менее 5% от независимо оцененной рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не меньше 10% рыночной стоимости, если он превышает 90%.
В Кремле заявляли, что западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях правкомиссии, «свободного выхода, конечно, сейчас быть не может». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом отметил, что «Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций».