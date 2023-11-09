Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России

«Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продаж отечественного вина — ред.) через “Почту России”», — сообщила она в ходе выступления на Российском винодельческом форуме.

Законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью «Почты России», подразумевал его запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, однако был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. Источник в отрасли рассказывал РИА Новости, что перенос может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку — «Почте России».

Про этом Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.

Кроме того, в октябре в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов.