ЦБ расширит число участников тестирования цифрового рубля

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заявки на участие во второй волне пилотирования цифрового рубля подали 15 банков, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе форума «Финополис», передает корреспондент РБК.

«Мы планируем расширить список количества участников или перечень юрлиц. В любом случае расширить значительно в ваших банках, в том числе [среди] сотрудников ЦБ, уже в первом квартале 2024 года. Но помимо этого, у нас есть вторая волна, 15 банков подали заявки на участие во второй волне пилота, формируется сейчас третья группа», — сказала Скоробогатова.

«Поэтому я с коллегами согласна, что вопрос сейчас идет о достаточно быстром расширении состава количества операций, видов операций», — добавила она.

«Старт, который начался в августе и продолжается всего лишь меньше трех месяцев, он показывает, что проект успешный, что люди очень хорошо реагируют, начали понимать, что это не цифровое рабство, а нормальная форма расчетов, удобная и полезная», — сказал на той же сессии зампред Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Расширение тестирования цифрового рубля также поддержали зампред ВТБ Вадим Кулик и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.