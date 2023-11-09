12:37 (мск), источник: РБК

ЦБ расширит число участников тестирования цифрового рубля

Центробанк планирует расширить пилотирование цифрового рубля в первом квартале 2024 года, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Заявки на участие во второй волне тестирования подали еще 15 банков.

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Заявки на участие во второй волне пилотирования цифрового рубля подали 15 банков, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе форума «Финополис», передает корреспондент РБК.

«Мы планируем расширить список количества участников или перечень юрлиц. В любом случае расширить значительно в ваших банках, в том числе [среди] сотрудников ЦБ, уже в первом квартале 2024 года. Но помимо этого, у нас есть вторая волна, 15 банков подали заявки на участие во второй волне пилота, формируется сейчас третья группа», — сказала Скоробогатова.

«Поэтому я с коллегами согласна, что вопрос сейчас идет о достаточно быстром расширении состава количества операций, видов операций», — добавила она.

«Старт, который начался в августе и продолжается всего лишь меньше трех месяцев, он показывает, что проект успешный, что люди очень хорошо реагируют, начали понимать, что это не цифровое рабство, а нормальная форма расчетов, удобная и полезная», — сказал на той же сессии зампред Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Расширение тестирования цифрового рубля также поддержали зампред ВТБ Вадим Кулик и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными, которая будет отличаться тем, что храниться средства будут на платформе ЦБ, а не в коммерческих банках. Пилотирование цифрового рубля в России началось в середине августа. Изначально в нем принимали участие 13 банков, 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России. В пилоте не участвовал «Сбер», но в октябре глава крупнейшего российского банка Герман Греф сказал, что кредитная организация присоединится к этому процессу. Впоследствии ЦБ рассчитывает запустить расчеты в цифровых валютах не только внутри России, но и за пределами страны, в частности с ОАЭ.

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