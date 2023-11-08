Рок изобилия: россияне тратят на гаджеты всё больше заемных денег

Продажи электроники в кредит в России переживают бум — за год они выросли на 70−80%, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка. У некоторых ритейлеров на такие продажи приходится уже около ⅓ оборота. Из-за роста курса доллара многие покупатели стремятся приобрести понравившуюся вещь на заемные средства, полагая, что даже с учетом процентов покупка обойдется дешевле, чем отложенная на потом, объясняют эксперты. Динамика объясняется также и ростом доступности кредитных продуктов и широкого ассортимента товаров благодаря поставкам по параллельному импорту.

Гаджеты взаймы

Россияне всё чаще покупают электронику на заемные деньги, рассказали опрошенные «Известиям» ритейлеры и операторы.

— Спрос на кредиты только растет. Так, если в октябре 2022 года доля этого оборота в нашей розничной сети составляла 21,4%, то в октябре этого года она достигла уже 34,5%, — отметил представитель МТС. То есть треть продаж товаров в рознице оператора (в денежном выражении) осуществляется в кредит.

В октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го объем кредитования в рознице «Мегафона» увеличился почти на 70%, утверждает его представитель.

Объем таких продаж «М. Видео-Эльдорадо» в III квартале 2023 года увеличился на 80%, сообщил представитель объединенного ритейлера. При этом, несмотря на рост ключевой ставки, сохранился высокий уровень одобрения кредитов (при офлайн-займе это примерно 80%, при онлайн — около 60%), сказал он.

В restore: «Известиям» заявили о небольшом приросте продаж за заемные средства в III квартале по сравнению с предыдущим.

— В октябре текущего года количество заявок на целевые кредиты в Почта Банке в сегменте электроники выросло на 20% по сравнению с сентябрем и на столько же по сравнению с августом, а по отношению к октябрю прошлого года рост составил 30%, — рассказал «Известиям» вице-президент, директор по развитию партнерской сети кредитной организации Андрей Павлов.

По его словам, интерес растет из-за доступности кредитных продуктов, а также из-за колебания валютных курсов, которое приводит к активизации отложенного спроса на крупные покупки. Кроме того, он отметил и влияние сезонных событий — это начало учебного года, отпуска и распродажи летних товаров.

Эксперт полагает, что активный интерес на целевые кредиты сохранится до конца года ввиду массовых распродаж, например «черной пятницы» и новогодних праздников.

В МТС рост спроса на кредиты связывают с расширением ассортимента, увеличением доли таких одобренных заявок, а также с запуском новых заемных инструментов.

Но такой оптимизм разделяют не все участники рынка. Рост ставки ЦБ, начавшийся летом, может, напротив, привести к снижению спроса на кредитные продукты, не исключает источник, близкий к одному из дистрибьюторов. По его словам, опыт показывает: когда растет ставка и, следовательно, стоимость заемных денег, значительная часть покупателей предпочитает копить средства, необходимые для покупки, а не занимать их.

Кредитная предыстория

Рост объемов кредитования сопровождается увеличением продаж смартфонов и других гаджетов в натуральном выражении, отмечают участники рынка. Из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники следует, что за первые девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го продажи смартфонов в РФ в штуках выросли на 53%, а разнообразных аксессуаров к ним — на 70−80%. Реализация планшетов увеличилась на 9%, различной компьютерной периферии — 4−37% и так далее.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников связывает увеличение объема заемных средств, потраченных на покупку электроники, с резким ростом курса доллара в конце лета — начале осени этого года.

Тогда делать дорогостоящие покупки в кредит казалось логичным, поскольку при такой динамике валюты даже с учетом процентов это могло оказаться дешевле, чем приобретение за свои деньги подорожавшего товара, считает эксперт.

— Отсюда и всё то буйство кредитования последних месяцев, но в следующем году спрос на займы может сократиться, — полагает он. — При росте ключевой ставки и снижении курса доллара и, следовательно, цен на электронику нет смысла выплачивать кредит по повышенными процентам.

К тому же те, кто хотел купить дорогостоящую технику с помощью заемных средств, уже сделали это, в будущем году аудитория сократится, добавляет он.

— Увеличение числа покупок в кредит связан с ростом цен и невозможностью части покупателей приобрести товары за собственные средства, — отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но следует помнить: из-за введения схемы параллельного импорта во второй половине прошлого года и его развития ассортимент электронных магазинов значительно расширился. То есть появилось то, что можно купить, — хоть на свои деньги, хоть на заемные, считает он.