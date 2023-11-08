Набиуллина пообещала направить регулирование «в сторону Воронежа»

«Будем двигаться в сторону Воронежа, хорошо», — сказала Набиуллина.

Глава ВТБ, выступая на форуме Finopolis, попросил ЦБ скорректировать регулирование для снижения расходов банков на внедрение новых технологий. По словам Костина, бюджет ВТБ на 2024 год предусматривает 160 млрд руб. вложений в развитие информационных технологий, в том числе искусственный интеллект.

Костин отметил, что все вложения сейчас признаются банками нематериальными активами и должны вычитаться из регуляторного капитала.

«Тут мы обращаемся к любимой теме “Базеля”, потому что даже европейский надзорный орган, который особенно известен как удушитель банковского сектора в Европе, он и то предлагает рассрочку на три года. Мы пока не можем добиться от Центрального банка сдвижки по этой теме», — сказал он.

«Базель III» (чаще называют просто «Базель») — собрание методических рекомендаций в области банковского регулирования, закрепленных в документе Базельского комитета по банковскому надзору в 2010—2011 годах. Документ устанавливает требования к капиталу, в том числе к капиталу первого и второго уровней, а также к буферному, вводит понятие финансового левериджа, устанавливает нормативы ликвидности.

В мае прошлого года Костин говорил, что международные базельские стандарты не работают в условиях санкций, и предлагал при создании российского аналога взять все «ценное» из «Базеля». Идею главы ВТБ поддержали в Минфине, отметив, что можно «подумать над “Воронежем-I” или выбрать другой город, кому больше нравится, может, Казань».

Набиуллина прошлой весной сообщала, что регулятор не планирует отказываться от базельских стандартов, но пообещала учесть национальную специфику и доработать регулятивные подходы ЦБ.