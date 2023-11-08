Дивиденды «Газпром нефти», акции СПБ Биржи и цены на нефть: дайджест

Дивиденды «Газпром нефти».

В среду, 8 ноября, состоится заседание совета директоров «Газпром нефти». Среди вопросов на повестке — выплата промежуточных дивидендов за девять месяцев 2023 года.

Дивидендная политика компании предполагает, что на выплаты акционеров должно идти не менее 50% от чистой прибыли по МСФО с учетом ряда корректировок.

Управляющий эксперт ПСБ Крылова Екатерина прогнозирует, что дивиденды составят около ₽55 на акцию. С учетом цены закрытия торгов 7 ноября это дает дивидендную доходность в 6,6%.

«Компания получила сильные результаты за первое полугодие 2023 года. За третий квартал отчета еще не было, но также вероятны сильные результаты за счет высоких внутренних цен на нефтепродукты, слабого курса рубля и высоких цен на нефть», — объяснила Крылова свои ожидания.

В сентябре аналитики «БКС Мир инвестиций» подсчитали, что дивидендная база за первое полугодие, исхода из коэффициента выплата в 50% от чистой прибыли, составила около ₽35 на акцию. По оценкам брокерской компании, дивиденды за девять месяцев могут быть близки к ₽53 на акцию. Это даст дивдозодность чуть менее 6,4%. «Итоговый размер выплат может отличаться от прогнозного из-за неденежных корректировок и позиции материнского “Газпрома”, — отмечали тогда аналитики.



Цены на нефть

По итогам торгов во вторник, 7 ноября, стоимость январского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 4,2%, или на $3,58, до $81,61 за баррель. Ниже отметки в $82 за баррель нефть этого сорта в предыдущий раз торговалась 24 августа. Утром на торгах 8 ноября цены на нефть в моменте упали еще на 0,29%, до $81,42 за баррель.

«Цены на нефть снижаются на фоне снижения риск-премии относительно возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока на фоне Палестино-Израильского конфликта», — объяснил портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев. При этом он отметил, что позитивный новостной фон, связанный с подтверждением планов по добровольному сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ до конца года, не смог компенсировать этот краткосрочный тренд на снижение цен.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин среди других факторов, которые привели к распродажам на нефтяном рынке, назвал смешанную статистика из Китая, рост запасов нефти в США и обновление технических минимумов по фьючерсам. «Плюс в том, что фундаментальная картина по нефти не столь мрачная, так что отскок по котировкам вполне может реализоваться в ближайшие дни. Спуск ниже $80 за баррель сейчас выглядит маловероятным сценарием», — полагает Карпунин.

В УК «Альфа-Капитал» полагают, что до конца года Brent вновь может подорожать до $95 за баррель. Это может случится, если «с точки зрения глобальной экономики все будет нормально» — то есть не будет резкого спада деловой активности, считают аналитики. Они также сослались на данные Bloomberg, согласно которым для того, чтобы Саудовская Аравия могла сбалансировать бюджет, цены на нефть должны быть на уровне $91 за баррель. «Поэтому не удивимся, если они [саудиты. — “РБК Инвестиции”] примут какие-то дополнительные меры для влияния на цены, хотя это и не базовый сценарий», — заключили в «Альфа-Капитал».



Акции СПБ Биржи

Акции СПБ Биржи продолжили снижаться на Мосбирже. Котировки по итогам торгов во вторник, 7 ноября, упали на 10,68%, до ₽103,7. Всего после введения санкций бумаги потеряли около 35% своей стоимости.

СПБ Биржа днем ранее объявила о смене генерального директора. Площадку возглавит первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков, который в 2012—2021 годах уже занимал эту должность. Прежний генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов также выходит из состава совета директоров площадки.

СПБ Биржа также сообщила, что не запустит в среду, 8 ноября, торги 37 новыми акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, как планировалось ранее. Торги иностранными активами приостановлены на площадке с вечера 2 ноября. В релизе площадки от 6 ноября говорится, что она продлевает приостановку для проведения консультаций, которые займут не менее семи рабочих дней. За это время будет определяться порядок действий для предоставления доступа к активам с учетом введенных ограничений.

3 ноября биржа возобновила торги частью российских бумаг. Евгений Сердюков отметил, что в рамках новой стратегии площадка сфокусируется на торгах российскими активами, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.



Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 ноября.

Honeywell: дивиденды — $1,08. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 0,58%

Pfizer: дивиденды — $0,41. Дата выплаты — 4 декабря. Доходность — 1,31%

Starbucks: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 24 ноября. Доходность — 0,55%



Корпоративные отчетности

До открытия торгов в США.

Kellanova (бывшая Kellogg's): финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,88, выручка — $4,04 млрд.

Under Armour: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,21, выручка — $1,57 млрд.

Lumentum: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,27, выручка — $312,64 млн.

Biogen: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,99, выручка — $2,39 млрд.

Warner Bros. Discovery: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $10,03 млрд.

Roblox: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,5, выручка — $829,86 млн.

Ralph Lauren: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,92, выручка — $1,61 млрд.

После закрытия торгов в США.

Coty: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,17, выручка — $1,58 млрд.

Virgin Galactic: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,42, выручка — $1,08 млн.

Lyft: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,14 млрд.

MGM Resorts: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,52, выручка — $3,87 млрд.

Luminar: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $19,6 млн.

Take-Two: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,03, выручка — $1,43 млрд.

Walt Disney: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $0,74, выручка — $21,38 млрд.

Affirm: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — -$0,66, выручка — $444,23 млн.



Другие важные события

«Магнит»: последний день приема заявок на выкуп бумаг компании по цене ₽2215 за акцию.

«Яковлев»: ВОСА, на повестке — допэмиссия акций.

8—10 ноября в Москве проходит форум инновационных финансовых технологий Finopolis.

8—9 ноября в Узбекистане проходит XVI саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Россия: Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243.

США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 01:00 мск.

Германия: индекс потребительских цен в октябре — 10:00 мск.

Великобритания: выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли — 12:30 мск.

Еврозона: розничные продажи в октябре — 13:00 мск.

США: выступление главы ФРС Джерома Пауэла — 17:15 мск.

США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 18:30 мск.

США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса — 21:40 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3246,34 (+0,35%).

Индекс РТС: 1107,2 (+0,31%).

S&P 500: 4378,38 (+0,28%).

Dow Jones Industrial Average: 34 152,6 (+0,17%).