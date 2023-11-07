В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (« Справедливая Россия — За правду») обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей.

«В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. На основании изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна (Голикова), рассмотреть возможность повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — написано в обращении. Уточняется, что сейчас по закону 80-летние граждане или являющиеся инвалидами I группы получают двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.