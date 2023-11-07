18:13 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность

Депутат Лантратова предложила надбавку к пенсии с 70 лет за троих и более детей.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей.

«В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. На основании изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна (Голикова), рассмотреть возможность повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — написано в обращении. Уточняется, что сейчас по закону 80-летние граждане или являющиеся инвалидами I группы получают двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

«Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой. Они смогут дополнительно получать 7 567 рублей в месяц», — дополнила автор обращения.

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