Минск заявил о планах получить ₽1,3 млрд от Москвы за налоговый маневр

«Пока это привязано к стоимости нефти определенным образом. По этому году — мы думаем, что это будет порядка 1,3 миллиарда российских рублей. В общем-то, внушительная сумма, которая приходит к нам и помогает на нашим нефтезаводам быть в равных условиях с российскими производителями нефтепродуктов», — отметил министр.

По его словам, в следующем году Минск рассчитывает получить 2,1 млрд руб. До этого Селиверстов говорил, что белорусские нефтепереработчики в 2024 году получат 61,7 млрд руб. за счет обратного акциза от Москвы.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышении налога на добычу полезных ископаемых. В конце 2018 года в белорусском Минфине оценивали, что в течение шести лет из-за этого решения бюджет страны потеряет до $10 млрд.

Россия распространила на нефтепродукты из Белоруссии демпфирующий механизм, благодаря чему для НПЗ республики открылись поставки на российский рынок. Минфины двух стран договорились об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, вследствие чего предприятия соседнего государства получают обратный акциз по единым правилам, как и российские переработчики нефти.

Селиверстов также рассказал о решении по выплатам евробондов российским инвесторам. По его словам, сейчас стороны работают над определением механизма выпуска еврооблигаций, он должен заработать до конца текущего года.

«Но здесь есть отдельные особенности. Необходимо выстроить механизм выпуска еврооблигаций с двух сторон. Выпуск еврооблигаций у нас был не один. И эти платежи были в этом году, будут в последующие годы. Вряд ли наши западные партнеры отменят свои санкции, и все вернется на круги своя. Поэтому мы с ними выстраиваем долгосрочную работу, чтобы работать через центральный депозитарий Российской Федерации», — сказал глава белорусского Минфина.

«Они у себя тоже эту работу ведут. И здесь как только все подготовительные действия будут завершены, которые раньше в принципе не были необходимы ни нам, ни им, то взаиморасчеты пойдут активнее. Дорабатываются детали, отдельные вещи еще в законодательстве подрегулируют, процесс пойдет. Базовые вещи уже приняты, остались там технические вещи», — добавил он.

Выплаты (купоны и погашения) по бумагам белорусского госдолга российские инвесторы не получают больше года. В начале июля 2022 года Минфин Белоруссии сообщил, что Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Ситибанка прекратили обслуживать бумаги, что создало сложности с проведением платежей по ним. Сначала министерство отмечало, что будет искать нового контрагента, а затем сообщило, что выплаты по еврооблигациям будут осуществляться напрямую в локальной инфраструктуре в белорусских рублях.