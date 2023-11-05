Ставка ЦБ — 15%. Эксперты рассказали, как заработать столько же на акциях

На очередном заседании 27 октября Банк России повысил ставку на 200 б.п., до 15% годовых. На этом фоне настроения на российском рынке ухудшились, поскольку вслед за решением ЦБ произошел пересчет доходности по ряду инструментов, привязанных к ставке, например, по облигациям, вкладам и фондам денежного рынка. Однако индекс Московской биржи с тех пор упал не так сильно — на 0,47%, до 3208,63 пункта.

«Для рынка акций справедливо правило: чем выше процентные ставки и инфляция, тем ниже оценочные мультипликаторы. Поэтому малая реакция рынка на это событие, которая наблюдалась в пятницу и в начале недели, не дает гарантии, что оно не будет отыграно позднее. Бывает, что неблагоприятные факторы отыгрываются не сразу, а накапливаются какое-то время, а триггером к коррекции потом может выступить что-то другое», — отметила руководитель отдела анализа акций финансовой группы «Финам» Наталья Малых.

Рынок находится вблизи годовых максимумов благодаря поддержке со стороны акций нефтегазового и потребительского секторов, а также бумаг сектора hi-tech, говорит главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

В то же время, по его словам, потенциальное дальнейшее укрепление рубля и рост ставок снижают привлекательность дивидендных историй.

Повышение ставки до 15% окажет влияние на фондовый и долговой рынок, поскольку приведет к более выраженному давлению на рынок облигаций, отметили аналитики брокера ВТБ Мои Инвестиции. «Кроме того, можно ожидать рост доходности инструментов денежного рынка до 15% годовых. Уровень, который еще совсем недавно был характерен для облигаций компаний третьего эшелона, теперь стал практически безрисковым. Ожидаем очередной всплеск интереса к фондам денежного рынка и флоатерам», — прогнозируют в ВТБ.

Сможет ли рынок акций сохранить свою привлекательность

Фундаментальный потенциал роста фондового рынка сокращается на фоне повышения доходности безрисковых инструментов, отмечают аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции». Рост ключевой ставки может подталкивать инвесторов к фиксации прибыли в акциях и перекладывании средств в другие инструменты, однако на долгосрочном горизонте привлекательность российского рынка акций сохраняется, отметили в ВТБ.

И ключевая ставка, и продолжающееся санкционное давление негативно влияют на рынок акций, считает аналитик «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин: «Дальнейший рост сейчас под вопросом, скорее нас ждет период консолидации примерно на текущих уровнях в целом по рынку до конца года».

Аналитики ВТБ также указали на то, что в связи с ростом ставки под давлением окажутся инструменты с высоким левериджем, то есть кредитным плечом: «Акции и облигации закредитованных компаний, паи фондов недвижимости “с плечом”.

Будет ли расти российский рынок?

«Определенное торможение уже есть. Рынок фактически стоит в боковике с сентября. На горизонте года мы тем не менее позитивно смотрим на российской рынок. До конца года, на мой взгляд, сложно будет подняться выше 3700 пунктов», — отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«По нашей оценке, индекс Мосбиржи может достигнуть отметки 3370 пунктов в конце текущего года, если пара доллар-рубль не опустится сильно ниже отметки ₽90», — прогнозирует Алексей Головинов.

«Целевой прогноз предполагает, что индикатор закрепится выше уровня 3287 пунктов, на случай углубления коррекции поддержкой для индекса Мосбиржи будет выступать уровень 3000 пунктов», — прогнозирует аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Какие акции покажут наибольшую дивидендную доходность

Рынок могут поддержать ожидания выплаты итоговых дивидендов, считают в ПСБ. «Мы позитивно смотрим на ЛУКОЙЛ, совокупные дивиденды которого могут составить около ₽1070 или 14,7% доходности на 12 месяцев. Возможный годовой дивиденд по “Транснефти” может достигнуть ₽21 тыс., что даст 14,5% доходности. По “Совкомфлоту” итоговые выплаты могут составить ₽18−19 на акцию (около 15% дивидендной доходности)», — ожидает Алексей Головинов.

Исходя из ставки ЦБ 15% годовых, доходность за два месяца до конца года будет 2,5%, выше этой величины дивидендная доходность ЛУКОЙЛа (6%), «Ростелекома» (7%), Whoosh (4,8%), «Норникеля» (5%), подсчитал Дмитрий Скрябин. Однако инвестору стоит учитывать, что выплаты не по всем этим эмитентам будут зачислены до конца года.

В «Цифра брокер» также указали на то, что акции Московской биржи выступают прямым бенефициаром повышения процентных ставок за счет большого количества денежных средств на балансе, которые площадка постоянно размещает по рыночной ставке.

В 2023 году многие акции даже без учета дивидендов показали рост в разы выше ключевой ставки, отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев: «Сам индекс вырос на 50%. До конца года в числе наших краткосрочных фаворитов — “Сбер”, “Роснефть”, ЛУКОЙЛ, “Татнефть”, НОВАТЭК».

Для «Сбера» катализатором служит публикация в декабре долгосрочной стратегии на 2024−2026 годы, а для НОВАТЭК — старт производства на «Арктик СПГ-2» до конца года.

«Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» поддерживали такие факторы, как высокие цены на нефть, слабый рубль и, как следствие, высокая дивидендная доходность.

Однако Наталья Малых напомнила, что компании в нефтегазовом секторе наиболее заметно потеряют свою привлекательность от повышения ставки.

«Из фондов можно отметить крупнейший на российском рынке БПИФ LQDT ETF “Ликвидность”, а также AKMM ETF “Денежный рынок”, SBMM ETF “Фонд Сберегательный”. Из флоатеров предлагаем обратить внимание на ОФЗ-флоатеры, которые оперативно подстраиваются к уровню процентных ставок. При этом цены этих бумаг остаются стабильными», — предложили в качестве альтернативы рынку акций аналитики брокера ВТБ Мои Инвестиции.

Какие акции сильнее всего пострадают от роста ключевой ставки

В топе аутсайдеров, по мнению Малых, окажутся привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Повышение ставки снижает привлекательность дивидендных акций, в том числе бумаг «Сургутнефтегаза» — это один из основных факторов укрепления рубля, что уменьшает прибыль от валютной переоценки многомиллиардной кубышки, а значит и потенциальные дивиденды, пояснила эксперт «Финам». «Если при курсе доллара на конец года в ₽100 дивиденд на привилегированную акцию мог составить более ₽15, то при текущем курсе в ₽93 потенциальный дивиденд составит около ₽12 на акцию», — добавила Малых.

Также рост ключевой ставки должен привести к определенному охлаждению экономики, что является негативом для банков, бизнес которых пострадает от замедления кредитования и роста стоимости заимствований, что будет оказывать давление на чистый процентный доход банков, предупредила руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых.

«Больше других в секторе, по-видимому, пострадает ВТБ, руководство которого ранее предупреждало об отрицательном влиянии высоких ставок на бизнес кредитора», — подвела итог Малых.