СМИ указали на отсутствие для Запада выгоды в конфискации активов РФ

«Конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если к ним будут применены такие же санкции», — говорится в материале.
Данный подход может дестабилизировать мировую экономическую ситуацию, добавляет «Газета.Ru».
Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России. Она уточнила, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.
За день до этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ ЕС от экономических отношений с Москвой привел к потере объединением $1,5 трлн.
Комментируя это высказывание, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков подтвердил, что потери Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. Он добавил, что в мире произошло снижение доверия к западной финансовой экономической инфраструктуре.
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года.