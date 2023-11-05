СМИ указали на отсутствие для Запада выгоды в конфискации активов РФ

«Конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если к ним будут применены такие же санкции», — говорится в материале.

Данный подход может дестабилизировать мировую экономическую ситуацию, добавляет «Газета.Ru».

Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России. Она уточнила, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

За день до этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ ЕС от экономических отношений с Москвой привел к потере объединением $1,5 трлн.

Комментируя это высказывание, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков подтвердил, что потери Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. Он добавил, что в мире произошло снижение доверия к западной финансовой экономической инфраструктуре.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.