19:13 (мск), источник: Известия

СМИ указали на отсутствие для Запада выгоды в конфискации активов РФ

Конфискация российских активов западными странами может привести к серьезным экономическим последствиям. Об этом говорится в статье обозревателя Мартина Сандбу для газеты Financial Times.

Наверх
Источник: AP 2023

«Конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если к ним будут применены такие же санкции», — говорится в материале.

Данный подход может дестабилизировать мировую экономическую ситуацию, добавляет «Газета.Ru».

Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России. Она уточнила, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

За день до этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ ЕС от экономических отношений с Москвой привел к потере объединением $1,5 трлн.

Комментируя это высказывание, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков подтвердил, что потери Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. Он добавил, что в мире произошло снижение доверия к западной финансовой экономической инфраструктуре.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Буря в реке: под боком у России зреет новый вооруженный конфликт
ИИ свое возьмет: как нейросети помогают решать экологические проблемы
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь