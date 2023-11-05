Cанкции не помеха: Европа резко увеличила импорт российского СПГ

Европа стремится отказаться от российского ископаемого топлива, похоже, только на словах. Импорт российского СПГ в Евросоюз достиг рекордных объемов. Испания и Бельгия нарастили закупки вдвое. Подробности — в материале «Известий».

Быстрое включение

По данным Центра германских исследований Института Европы РАН, еще в прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума — 16,7 млрд кубометров. Для сравнения, в 2021-м объем составлял 12,3 млрд кубометров. В этом году тенденция сохраняется.

С января по сентябрь 2023 года Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейском союзе. По данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), поставки выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Испания закупила у РФ 5,21 млрд кубов газа, Бельгия — 3,14 млрд кубометров. В топе крупнейших импортеров также Франция.

Объем импорта СПГ из России в общих объемах для Испании составляет 26,5%, в Бельгии доля еще больше — 37,2%. Сумма закупок российского газа в Испании достигла €1,65 млрд, в Бельгии — €1,3 млрд. В масштабах всего ЕС импорт российского газа составил €5,51 млрд.

Как сообщила испанская энергетическая компания Enagas, Россия в этом году занимает третье место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию после Алжира и США. По ее данным, с января по сентябрь 2023 года королевство закупило у РФ эквивалент 56 490 ГВт⋅ч СПГ по сравнению с 38 125 ГВт⋅ч за аналогичный период 2022 года, то есть на 48,2% больше.

— Возросшие поставки из России в Испанию и Бельгию объясняются тем, что не все страны Европы имеют выход к морю и обладают мощностями по регазификации СПГ (переводу его обратно из жидкого в газообразное состояние). Испания традиционно обладает большими объемами таких мощностей. Но из этих двух стран затем регазифицированный продукт поставляется гораздо большему числу стран, которые продолжают потреблять российский газ, — пояснил «Известиям» Евгений Смирнов, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

По данным французской компании Kpler (специализируется на сборе информации о сырьевых рынках), на долю российского СПГ приходится 16% от общего импорта сжиженного газа в ЕС. И Россия — второй по величине поставщик этого вида топлива в Евросоюз. На первом месте — США.

Любой доступный

Эксперты указывают на логистические преимущества при импорте СПГ из РФ. Географическая близость определяет кратчайшее (и, соответственно, наиболее экономически и экологически эффективное) логистическое плечо по сравнению с другими мировыми поставщиками СПГ, отмечает Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Кроме того, альтернативные поставщики газа, на которых Евросоюз возлагал большие надежды, не вполне сумели их оправдать.

— После громких заявлений об отказе от российского газа выяснилось, что на льготных условиях никто больше продавать газ не согласен. Например, в середине октября прошлого года Катар согласился продать Германии свой СПГ, но в количестве одного танкера и с условием о запрете реэкспорта этого СПГ в другие страны Европы. Собственно, именно поэтому большинство стран в Европе, несмотря на громкие заявления, продолжают покупать российский СПГ через посредников с переплатой в 3−5 раз, потому что другого выбора у них нет, — указывает Сергей Хачатурян, доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ.

США вообще никогда не обещали Европе дешевого газа. В конце прошлого года Франция возмутилась тем, что цены на американский СПГ для европейцев завышены в 3−4 раза по сравнению с ценами на внутреннем рынке США. Расширение поставок американского СПГ при этом пока под вопросом.

— Аналитики ожидают принятия окончательных инвестиционных решений по строительству около 84 млн т в год новых экспортных мощностей СПГ, из которых около 73% приходится на США. Однако американская администрация ужесточает правила экспорта газа в страны, у которых нет соглашения о свободной торговле с США, что породило неопределенность в отношении перспектив ряда американских проектов. При этом европейские мощности по регазификации для импорта СПГ постоянно увеличиваются, — отмечает Михаил Аким.

Санкционный дуализм

Никуда не делась и европейская климатическая повестка. ЕС стремится снизить выбросы углерода не менее чем на 55% к 2030 году и достичь нуля к 2050 году.

— «Зеленому лобби» в Европе удалось убедить политиков совершить ошибку и решить, что водород сможет заменить природный газ к 2030 году, Теперь ЕС стал слишком зависеть от спотовых закупок СПГ. Сейчас ЕС рассматривает сжиженный природный газ в качестве переходного к водороду и ВИЭ топлива в рамках «зеленой повестки», — указывает Вадим Петров, сопредседатель Экологической палаты России.

Очевидно, что заявить об отказе от российского СПГ и традиционного газа для Европы оказалось гораздо легче, чем сделать это на самом деле.

Полностью закрыть потребности Европы в газе способна только Россия. Нынешняя заполненность европейских хранилищ (99,32%) — во многом результат активных закупок российского СПГ.