Силуанов спрогнозировал рост экономики России по итогам года

Российская экономика по итогам 2023 года вырастет на 2,8% после падения на 2% в прошлом году, заявил министр финансов Антон Силуанов на выставке-форуме «Россия».

«В этом году мы будем иметь рост экономики почти под 3% — 2,8%. Мы полностью компенсировали то сокращение темпов роста, которое произошло в прошлом году, — на около 2% темпы роста сократились», — сказал глава Минфина (цитата по ТАСС).

Задачей власти является предсказуемость колебания курса рубля, отметил он и добавил, что бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности влияют на него, курс стабилизовался и сохранится «где-то в этих параметрах». Официальный курс ЦБ на 4 ноября — 93 ₽ за доллар.

Аналогичный прогноз по росту экономики озвучил накануне и президент Владимир Путин. «А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт», — добавил он. По его мнению, экономика страны развивается предсказуемо, а к середине сентября она восстановилась после санкций.