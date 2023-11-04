Силуанов объяснил высокой госдолг США

«Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, потому что все еще живут в парадигме, что доллар — надежная и устойчивая валюта», — сказал министр.

По его словам, не может быть устойчивой валюты при «бесконтрольной эмиссии», поэтому «долг большой». «Это отвлекает расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. Ставки растут, денег становится меньше для текущих задач и нужд государства», — добавил он.