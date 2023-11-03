Банки предупредили о схемах мошенничества перед Днем народного единства

В Почта Банке сообщили, что зафиксировали несколько вариаций мошенничества, в том числе направленного на пожилых и людей, получающих социальные выплаты от государства.

«Пожилым людям поступает звонок по телефону от фейковых сотрудников СФР (Социального фонда России. — Ред.). Они говорят, что в честь праздника пенсионерам положены дополнительные выплаты от государства, предлагают взять оформление таких пособий на себя. Запутав жертву, они пытаются выманить СМС-код для доступа в личный кабинет банка — таким образом они могут не только украсть все средства, но и взять кредит на крупною сумму», — рассказали в финансовой организации.

Там отметили, что на более молодую аудиторию аферисты воздействуют с помощью интернета и, например, в соцсетях или мессенджерах могут рассказывать о том, что женщинам в декрете полагаются соцвыплаты на детей в честь праздника от государства, и предлагать пройти по ссылке на поддельный сайт, оставив там данные банковской карты для выплат. В результате выплаты не поступают, а деньги со счета оставившего информацию человека списываются.

«Ни под каким предлогом нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка, короткий код из СМС-сообщений, данные банковской карты и CVV-код с обратной стороны. Более того, не стоит продолжать разговор по телефону с незнакомцами, которые предлагают различную помощь в получении тех или иных денег. Лучше сбросить звонок и позвонить в ту или иную структуру самостоятельно», — подчеркнули в Почта Банке.

Еще одна схема мошенничества — предложения больших скидок на путешествия. Злоумышленники организуют массовые рассылки в мессенджерах или социальных сетях с предложением купить горящий тур или билеты с большой скидкой, они распространяют ссылку на фишинговый сайт якобы для оплаты тура. В результате пользователи сети, попавшиеся на уловку, могут перевести деньги на счет мошенников.

«Следует быть максимально бдительными при получении сообщений от незнакомых людей или компаний: содержащиеся в них ссылки, вероятнее всего, фишинговые. Покупайте туры и билеты только на официальных сайтах компаний. Найдите сайт компании, которая прислала вам предложение, и убедитесь, что там действительно есть эта информация, или же позвоните по номеру телефона и уточните информацию в контакт-центре», — посоветовали в кредитной организации.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов также отметил, что практически любой информационный повод, включая государственные праздничные дни, активно используется злоумышленниками, которые постоянно меняют сценарии обмана.

«Обычно в преддверии праздников увеличивается трансакционная активность граждан в связи с покупкой различных товаров. В сети интернет может появляться большое количество фишинговых сайтов, имитирующих официальные ресурсы, предлагающие приобрести товары с большой скидкой», — сказал он.

В пресс-службе УБРиР подчеркнули, что важно не перепутать аферистов с магазинами и производителями товаров и услуг, которые организуют в начале ноября распродажи.

«Злоумышленники могут использовать различные схемы: они создают фейковые интернет-страницы, рекламируют товары по низким ценам, обещают беспроигрышные лотереи и розыгрыши, а также активно размещают посты в мессенджерах и социальных сетях. Во всех схемах аферисты преследуют одну цель — получить информацию о банковских картах человека и доступ к дистанционным сервисам банков», — добавили в кредитной организации.

Ключевым отличием может быть незначительная разница в адресах страниц маркетплейсов или магазинов в Сети, на один символ или букву, поэтому при покупке товаров в интернете следует всегда проявлять бдительность, сказали в УБРиР. Там напомнили, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам и передавать другим людям информацию о кодах, полученных от банка.

Кроме того, во время праздников не стоит поддаваться ажиотажу, следует проверять названия сайтов и совершать покупки только на проверенных ресурсах. Для расчетов в интернете лучше завести отдельную карту, рекомендовали в УБРиР.

В свою очередь, в банке «Зенит», говоря о телефонном мошенничестве, объяснили, что механики обмана в большинстве своем базируются на таких эмоциях потенциальных жертв, как страх, любопытство, корысть, что усиливается необходимостью срочного принятия решения. Чаще всего используются звонки от имени «правоохранительных органов» и запугивание клиентов банков, добавили там.

Ранее, 22 сентября, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, что распознать телефонных мошенников можно по ключевым фразам в разговоре. По ее словам, аферисты часто упоминают, что беседа строго конфиденциальна, говорят о псевдооперациях по банковским счетам, а также упоминают родственников, которые якобы попали в беду.