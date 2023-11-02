Суд национализировал кондитерскую фабрику украинской «Конти» в Курске

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в федеральную собственность акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале связанных с ней ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ “Мерлетто”, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

«Конти-Рус» входила в украинскую группу «Конти», которая занимается производством кондитерских изделий.

Иск Генпрокуратуры был подан к десяти физлицам, восемь из которых имеют иностранное гражданство, и шести организациям, в числе которых «Кэндимакс» и «Мерлетто Капитал». «Конти-Рус» и «КЦ Мерлетто» заявлены как заинтересованные лица.

Согласно публикации, Генпрокуратура просила признать деятельность восьми ответчиков экстремистской и запретить ее, а находящиеся в их управлении организации передать в федеральную собственность. По версии надзорного ведомства, ответчики «осуществляют дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке» украинских сил.

«Функционирует группа в основном в Украине, а также на территории отдельных субъектов России, деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства. Нахождение указанных организаций под контролем объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы», — говорится в публикации.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистской деятельность восьми ответчиков. «Решение обращено к немедленному исполнению, может быть обжаловано в апелляционном порядке», — отмечается в сообщении.

РБК направил запрос в АО «Конти-Рус».

ЗАО «Конти-Рус» создано в 2004 году на базе Курской кондитерской фабрики. Компания производит вафли, шоколадные изделия, десерт, бисквит, печенье и карамель. «Мерлетто» — один из ее брендов.

В 2015 году Киев запретил импорт выпускаемых «Конти-Рус» изделий. Основанием для решения стала инициированная Службой безопасности Украины проверка. По ее результатам Всеукраинский государственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей установил, что кондитерские изделия «Конти-Рус» импортируются из России с нарушением требований закона о безопасности и качестве пищевых продуктов.