«Мир» вам: банки РФ начали ставить терминалы для приема карт в Турции

Российские банки стали устанавливать эквайринговые терминалы для оплаты российским «пластиком» в Турции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Рассчитаться можно картой «Мир», операция не отличается от привычной в России. Такую систему настраивают в популярных туристических точках, например, в отелях, кафе, сувенирных лавках, аптеках. Банк России поддерживает инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами, сообщили в регуляторе. Описанная схема пока не начала применяться массово, однако при дальнейшем развитии она позволит российским туристам проводить нужные платежи за рубежом, считают эксперты.

Принимают ли карты «Мир» в Турции

Россиянам возвращают привычный способ расчетов в Турции. Отечественные банки начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по картам РФ за границей. Сейчас так делают не более пяти кредитных организаций, сообщил «Известиям» руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов.

Он добавил: клиент проводит транзакцию так же, как и в России (средства списываются в рублях). Однако принимаются подобным образом только карты «Мир». Как правило, терминалы российских кредитных организаций устанавливают в тех местах, где есть поток наших туристов. Например, в отелях, общепите, сувенирных лавках, магазинах одежды, экскурсионных бюро и аптеках, отметил эксперт.

В 2023 году в курортной части Турции действительно появилась возможность оплачивать покупки рублевыми картами по такой схеме, подтвердил генеральный директор сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, преимущественно принимают «Мир», потому что использование Visa и Mastercard (даже если платежи идут через российскую национальную платежную систему) может рассматриваться как нарушение введенных санкций и правил по трансграничным платежам.

Пока такой метод приема транзакций не слишком массовый, отметил эксперт. Однако он встречается в сфере развлечений, а также в отелях, ресторанах и кафе.

О подобной схеме также знает коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, система может действовать следующим образом: торговая точка в Турции договаривается с российским банком и ставит его терминал для приема оплаты по картам РФ. У компании, скорее всего, открыт рублевый счет в одной из турецких кредитных организаций. На него российская финорганизация и переводит поступившие деньги за отчетный период.

При этом Турция никакие санкции не нарушает, потому что местный терминал для проведения транзакций не используется, подчеркнул Алексей Разумовский.

В результате российские туристы платят своими картами в отечественном же терминале. Более того, иностранный «пластик» в нем не пройдет из-за рестрикций. И находится ли банк РФ в SDN-листе, тоже не имеет значения. Скорее всего, эта система будет использоваться всё чаще и в других странах, считает эксперт.

Оплату по картам РФ могут принимать двумя способами, объяснил Георгий Никонов Vepay. Первый — через платежный терминал, зарегистрированный в РФ. Его фактическое местонахождение маскируется, и операции проходят в обычном режиме. При этом он может находиться в любой точке мира, даже на борту зарубежных авиалиний. Есть и другой вариант, добавил эксперт. Часть иностранных банков имеют стыковку с российской НСПК и могут выступать классическим эквайером (финансовой организацией, которая обрабатывает платежи) по рублевым операциям.

Как расплатиться за границей

Банк России поддерживает инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: вопрос получения разрешения для приема платежей зависит от местного законодательства. «Известия» направили запрос в Банк Турции.

Еще год назад в условиях санкций эта республика и ряд других стран прекратили обслуживать карты «Мир», напомнил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, с того момента отечественные финорганизации начали искать решение проблемы через размещение собственных POS-терминалов в наиболее популярных туристических локациях.

Схема может работать и через посредника: банк-эквайер из РФ заключает с ним контракт на поставку терминалов, а тот уже договаривается с местными магазинами или отелями, объяснил эксперт.

Посредник в этом случае зарабатывает на комиссиях за услугу предоставления терминала, а также — конвертации валюты при передаче заработанных денег из российского банка на счет магазина в местной организации.

Пока описанная система реализована только точечно и не начала применяться массово в других странах, кроме Турции, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако, по его словам, есть вероятность, что банки приступили к воплощению идеи и еще не успели масштабировать проект. Использование отечественных терминалов поможет решить проблему с оплатой за рубежом, считает эксперт.

В условиях действующих ограничений такой сервис востребован россиянами и ритейлерами за границей, отметил глава банковской практики «Яков и Партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) Илья Иванинский. По его словам, использование подобной схемы банками из РФ и получение дополнительного комиссионного дохода — это хорошая возможность, и отечественным кредитным организациям стоит обратить на нее внимание.

Среди других вариантов для оплаты покупок за границей у граждан остается возможность получить карту иностранного банка, использовать «Мир» в дружественных странах или же наличные, добавил эксперт. Кроме того, некоторые отечественные финорганизации запускают прием транзакций по QR-кодам за рубежом. Потенциально такая схема даже более выгодна, поскольку снижает затраты банков и создаёт дополнительные возможности для контактов с клиентом в приложении. Однако эта схема пока не слишком широко развита.

Сейчас действительно есть запрос на прием российского «пластика» за пределами РФ: в странах СНГ и Турции, добавила исполнительный директор Avosend Юлия Боланд. По ее мнению, установка терминалов отечественных кредитных организаций за рубежом поможет развитию этого направления.