Ключевую поверни: полная стоимость кредита превысила 25%

Полная стоимость кредита подскочила почти на 1 п.п. после увеличения ключевой до 15%. Средний показатель по 20 крупнейшим банкам достиг 25,46% — максимума с мая 2022-го, сообщили «Известиям» в «Финуслугах». Это снизит спрос на займы со стороны граждан, что должно охладить инфляцию. При этом изменения ударят по компаниям, сократив их инвестиционную активность и замедлив трансформацию экономики, предупредили эксперты. Впрочем, банки только начали ужесточать условия по займам, а в ближайшие недели средний уровень ПСК может превысить 30%.

Как изменились ставки по кредитам в ноябре

Темпы роста ставок по займам ускорились после повышения ЦБ ключевой ставки до 15% в пятницу, 27 октября, сообщили «Известиям» в «Финуслугах». Среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) в 20 крупнейших банках превысило уровни мая 2022 года, пробив отметку в 25% годовых.

— По сравнению с данными на 26 октября, индекс стоимости кредитов вырос на 0,82 п.п. и составил 25,46% годовых, — уточнили в «Финуслугах».

Там добавили, что из топ-10 банков уровень ПСК вырос в ВТБ, ГПБ, Росбанке, ПСБ и «Тинькофф». «Известия» направили запрос в крупнейшие финансовые организации о том, изменили ли они проценты по займам после увеличения ключевой.

— Средняя ПСК по необеспеченным кредитам выросла на 0,86 п.п. и составила 26,5%. По залоговым займам она увеличилась на 0,76 п.п., до 24,53%, — пояснил представитель платформы.

Еще в сентябре ПСК находилась на уровне 22,44%, уточнили в «Финуслугах». Более того, в начале года среднее значение было на 5,2% меньше нынешнего уровня. ПСК в 25,46% — максимальное с мая 2022 года. Тогда ключевая была на уровне 14%.

На заседании совета директоров 27 октября ЦБ поднял ставку на 2 п.п. до 15%. До этого было еще несколько шагов увеличения: в июле — до 8,5%, в августе — до 12%, в сентябре — до 13%. Причина — в повышении инфляции. По обновленному прогнозу Банка России, на конец года рост цен окажется в диапазоне 7−7,5%.

Однако в сопроводительном релизе регулятор отметил, что подъем номинальных процентных ставок пока в разной степени отразился на динамике кредитования. Рост выдач необспеченных ссуд действительно замедлился. Однако ипотечные займы по-прежнему активно оформляют, в частности — по льготным программам.

«Высокой оставалась кредитная активность и в корпоративном сегменте, в том числе вследствие ожиданий будущих выплат по госконтрактам», — подчеркивается в релизе ЦБ.

«Известия» направили запрос в Банк России.

Как будут меняться ставки по кредитам для граждан дальше

Тем, кто будет рефинансировать старые кредиты или брать новые, определенно станет тяжелее, подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Он добавил: с лета средняя ПСК выросла всего на 5%, а ключевая ставка — на 7,5%. То есть банки только начали разгоняться. Если ЦБ не перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, что вряд ли произойдет, то средняя ПСК легко перевалит за 30% в ближайшие недели, ожидает эксперт. В том числе потому, что финансовым организациям придется закладывать в займы новых клиентов убытки от потенциальных банкротств старых, которые не потянут нынешние ставки.

— По мере роста ставок и ПСК могут падать как спрос на кредиты, так и готовность банков их выдавать. Рост ПСК способен продолжиться за счет того, что большее число финансовых организаций будет адаптировать стоимость продуктов к новым условиям, однако максимальное значение без роста ключевой вряд ли будет увеличиваться, — ожидает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Выокие значения ключевой могут сохраниться в течение длительного периода 2024 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Пока ссуды остаются дорогими, россияне могут положить деньги на вклады под достаточно высокий процент — от 12−13% годовых — и получить неплохую доходность.

Как рост ключевой отразится на экономике

Вследствие повышения ключевой ставки вырастут также для бизнеса. Еще до последнего шага ЦБ появились признаки замедления инвестиционной активности компаний, обратил внимание первый замгендиректора ЦСР Борис Копейкин. Он подчеркнул: если прибыли бизнеса будут еще меньше, а кредиты — еще дороже, то инвестиции точно не увеличатся.

— Для той же структурной перестройки экономики, требующей ресурсов, в том числе заемных, ставка явно слишком высока. А снижение инвестиций сегодня — это, к сожалению, сокращение предложения в экономике завтра. Ведь мощности и так загружены, безработицы практически нет, — отметил Борис Копейкин.

Он пояснил: это значит, что единственный путь наращивания предложения — через повышение эффективности, которого без вложений достичь не получится. По словам эксперта, сам ЦБ это понимает, предполагая замедление экономического роста в следующем году до 0,5−1,5%.

Для среднего и малого бизнеса ущерб от роста ПСК будет зависеть их собственных показателей рентабельности, подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. По его словам, в среднем в РФ она составляет 12−13%, поэтому для большинства предприятий ПСК более 25% — это фактически запретительный уровень.

Основной вклад в ВВП России вносит крупный бизнес, который берет займы не по рыночным ставкам и нередко субсидируется государством, поэтому для него ужесточение денежно-кредитных условий не будет иметь таких серьезных последствий, уточнил Георгий Остапкович. При этом заемные средства в структуре финансирования таких предприятий составляют всего 10% — большая часть идет за счет их собственных и бюджетных денег. Поэтому, по его мнению, рост уровня ПСК не приведет к серьезному сокращению экономики страны.