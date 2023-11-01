Шашки наголо: закончена ли эпоха дешевого такси

Клиенты такси из разных городов России заявляют о значительном подорожании услуг, а агрегаторы признают: есть проблемы с нехваткой водителей и автомобилей экономкласса. Определенное влияние на ситуацию оказал и новый отраслевой закон, заработавший с 1 сентября. Эксперты констатируют, что к Новому году проблемы могут усугубиться на фоне растущего спроса, а эра дешевого такси в принципе закончилась. Подробнее — в материале «Известий».

Драматический рост

Компания «Яндекс» опубликовала отчет за III квартал, в котором сообщила о росте доли повышенных тарифов на такси на фоне нехватки водителей и машин экономкласса.

В отчете раскрыты данные по сервисам райдтеха — то есть учитываются не только такси, но и каршеринг и аренда самокатов. Валовая стоимость заказов у «Яндекса» в этой сфере в III квартале выросла до 299 млрд рублей — на 51%. Объясняется это общим ростом числа поездок и увеличением доли поездок по тарифам выше «Эконома» «на фоне притока новых автомобилей более высокого класса и дефицита автомобилей для экономсегмента такси на российском рынке, а также сохраняющейся нехватки водителей на внутреннем рынке».

В пресс-службе «Яндекс. Такси» подтвердили «Известиям», что в сегменте такси растет спрос со стороны пользователей, но приток новых водителей сократился на 15%, также продолжается и нехватка недорогих машин.

Говоря о росте стоимости услуг такси, о чем неоднократно в последнее время заявлялось в СМИ, в компании пояснили, что цена поездки складывается из многих факторов: тарифа, объема спроса на поездки, количества свободных машин на линии. В периоды, когда спрос на такси высок, а свободных машин на линии мало, начинает действовать повышающий коэффициент, что должно привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены, пояснили в «Яндекс. Такси».

— Поэтому на цену поездки по одному и тому же маршруту косвенно влияет и непогода: дорога в дождь или снег занимает больше времени, а желающих уехать на такси становится больше. При этом количество водителей на линии не меняется или даже может уменьшаться. Например, в гололед или снегопад некоторые водители также решают остаться дома, — пояснили в компании.

Но, помимо этих факторов, которые большинству пользователей так или иначе знакомы, в «Яндекс. Такси» называют и новые: во-первых, «драматический рост цен» на автомобили и их обслуживание; во-вторых — нехватка водителей; в-третьих — возросшие требования к таксистам, которые предъявляет новый закон о такси. По данным компании, часть водителей еще в процессе получения необходимых документов и подготовки к нововведениям.

Общие проблемы

В других сервисах заказа такси подтвердили аналогичные проблемы с водителями и автомобилями. В сервисе «Максим» сообщили «Известиям», что на региональных рынках отток водителей достиг 30%. Основной причиной называют госрегулирование, так как новый закон отсекает подработчиков, предъявляя к самозанятым водителям всё те же критерии, что и к таксопаркам. В компании называют эти требования сверхзатратными и неисполнимыми для физлиц.

Автомобили же в большинстве своем были куплены еще до пандемии, рассказали в такси «Максим». При интенсивной эксплуатации их нужно менять каждые три года, но пока нечем: цены на авто выросли кратно, а рынок новых бюджетных машин в России «практически отсутствует». Китайские автомобили же при попадании на российский рынок дорожают в 2−3 раза, утверждают в сервисе.

В результате и цены для пользователей увеличились, подтвердили в компании: за 2023 год средняя стоимость поездок в Москве увеличилась примерно на 40%, в регионах — на 25%.

Управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко также сообщил «Известиям», что существует отток водителей и — что еще хуже — практически иссяк приток новых. Работать на своем автомобиле стало экономически нецелесообразно, говорит он.

Цены на такси растут в силу разных факторов: и вследствие принятия нового закона, и из-за повышения цен на автомобили, на топливо, расходники и ТО, говорит Коваленко. И «просвета» в этом смысле пока, по его мнению, не ожидается.

Председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов отмечает, что в каждом регионе разная ситуация, хотя многим приходится пополнять автопарк продлением срока работы старых машин.

— При этом базовые тарифы довольно низкие, средний чек растет в основном из-за пиковых нагрузок, — сказал он «Известиям». — Недавно общался с водителем в Зеленодольске (Татарстан). Он переехал туда из Москвы, профессиональный стаж — порядка 25 лет, работает в «Экономе». И с учетом низкого сезона его средний доход до вычета расходов составляет 5,5−6 тыс. рублей за смену в 10−11 часов. То есть и высокого спроса сейчас почти нет, обновлять машину будет не на что.

Кадров же не хватает в том числе из-за нехватки иностранной рабочей силы, говорит эксперт.

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала «Известиям», что по итогам прошлого года профессия водителя была на третьем месте в топе самых востребованных и в этом году свое место сохраняет. Даже более того: за 10 месяцев 2023 года число вакансий для водителей на сервисе по всей стране на 54% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

— Лидирует по спросу на водителей отрасль логистики и перевозок, в которую входят и таксопарки, — на нее в этом году приходится уже почти каждая четвертая (24%) вакансия (год назад — 22%), а общий спрос в отрасли опережает по темпам роста весь рынок (+62% вакансий водителей в логистике и перевозках против +54% по всему рынку труда), — рассказала она. — При этом на одну открытую вакансию приходится менее трех активных резюме по стране в целом.

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская отмечает, что приток водителей в такси в последние месяцы значительно ослаб: не хватает в том числе мигрантов, а заменить их часто некем.

— Новый закон о такси также ограничил возможность перемещения водителей между соседними регионами. Например, самозанятые водители теперь могут вести деятельность только в регионе своей постоянной регистрации, — сказала она «Известиям». — Это мешает им искать дополнительный заработок в соседних городах, где может быть высокий спрос, в итоге становится сложнее поддерживать ровный и гибкий уровень занятости на местах.

Николай Кодолов замечает, что закон оказывает не слишком большое влияние на Москву, а вот в регионах подработчики начали покидать сферу либо снизили свою активность.

— Основные моменты — это необходимость получения разрешения, необходимость ОСАГО для такси и нанесение цветографической схемы согласно федеральным или региональным требованиям, — сказал он.

Будет ли дорожать такси дальше

В августе Росстат сообщил, что цены на такси в России достигли исторического рекорда — 32,5 рубля за километр. Однако долго рекорд не продержался. Сейчас цена еще выше — 36,22 рубля за километр по состоянию на сентябрь 2023 года (годом ранее — 29,55 рубля).

Николай Кодолов предполагает, что если будут дорожать кредиты и лизинг, то средний чек вырастет еще в 1,4−1,8 раза от текущего уровня, то есть до 2,5 тыс. рублей за часовую поездку в «Экономе» и «Комфорте» в Москве. По его мнению, отрасль находится в полушоковом состоянии, и такими темпами через год-два «такси станет услугой для избранных».

Он добавляет, что скоро начнется предновогодняя волна и на фоне вероятного дефицита машин на линии вероятен рост среднего чека еще на 20−30%.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отмечает, что, по данным, получаемым от пассажиров, рост цен на такси составляет 20−30%.

— Эпоха дешевого такси, к сожалению, видимо, закончилась, — сказал он «Известиям». — Она была связана с приходом агрегаторов, с одной стороны, а с другой стороны — с мягким законодательством. Агрегаторы пришли, повысили эффективность работы таксистов, произошло падение цен. Но потом стали накапливаться проблемы, в том числе возникла высокая аварийность. Законодатель ужесточил регулирование. И, с одной стороны, это хорошо для безопасности пассажиров, с другой стороны — дешевого такси, видимо, больше не будет.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что с новым законом рост тарифов практически не связан, тем более что требования там по большому счету исполнимые, за исключением ряда регионов, где ввели дополнительные ограничения. В общем рост тарифов наблюдается из-за нехватки водителей, подорожания автомобилей и дополнительных требований к ним, которые ложатся на водителя. Например, пугают таксистов тарифы на ОСАГО.

— Я не думаю, что мы в ближайшее время увидим дополнительное подорожание, потому что ситуация достаточно стабильна: если не будет резких каких-то скачков на рынке труда, то она серьезно изменяться не будет. Все сложности уже в тарифе, — сказал Шапарин. — Но нам нужно из этого тарифа убирать дополнительные издержки, в том числе безумные цены на страховку, снижать стоимость автомобилей. Государство вполне может это сделать.

Он оценивает общий дефицит водителей примерно в 10%, но подчеркивает, что цифра не одинаковая для всей страны: где-то даже есть легкий избыток водителей, в других серьезный дефицит. И там его начинают закрывать «бомбилы», замечает эксперт, что становится большой проблемой, так как закон как раз и должен был с ними справиться.

Что делать государству

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев подчеркивает: сейчас отрасль находится в процессе перехода на новое регулирование.

— В этот период государству важно не создавать дополнительные барьеры для отрасли, а помогать со всеми спорными и острыми вопросами, выстраивать диалог с участниками рынка, — сказал он «Известиям». — Важно создать условия для быстрого входа в профессию, что нивелирует образовавшийся в отрасли такси дефицит исполнителей.

Он подчеркивает, что определенных успехов в поддержке рынка удалось достичь: например, уже принятый закон позволяет водителям такси заключать краткосрочные договоры страхования на месяц и даже на один день, что должно облегчить процесс оформления полиса для самозанятых.

— Теперь дело за страховыми, они должны разработать и внедрить соответствующие продукты, которые будут отвечать запросу отрасли такси, — сказал Толмачев.

Антон Шапарин считает, что разрешение вопроса со страховкой — одна из основных задач. Вторая задача — либерализация ввоза автомобилей, в том числе снижение таможенных пошлин и сборов. Кроме того, уверен он, надо реформировать систему подготовки молодых водителей.

Наталия Лозинская также подчеркивает, что пока рынок находится в ожидании конкретных страховых продуктов под свои потребности. Как и Антон Шапарин, она выступает против идеи о локализации автомобилей такси, так как ограниченные объемы поставок отечественного автопрома могут негативно повлиять на темпы обновления автопарка отрасли.