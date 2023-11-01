ФРС США оставила базовую процентную ставку без изменений

По итогам июльского заседания ФРС повысила базовую ставку до 5,25−5,5% годовых. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку — на уровне 5−5,25%, до этого непрерывно повышая ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией. На сентябрьском заседании регулятор вновь сохранил учетную ставку — на уровне 5,25−5,5%.