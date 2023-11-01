21:25 (мск), источник: © РИА Новости

ФРС США оставила базовую процентную ставку без изменений

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

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Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

По итогам июльского заседания ФРС повысила базовую ставку до 5,25−5,5% годовых. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку — на уровне 5−5,25%, до этого непрерывно повышая ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией. На сентябрьском заседании регулятор вновь сохранил учетную ставку — на уровне 5,25−5,5%.

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