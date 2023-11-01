Финразведка выявила киргизскую схему вывода денег

«Расскажу про киргизскую схему. Наличные деньги перевозились в Россию из третьих стран, при этом Киргизия была транзитером, а также вывозились из России. Это нарушало финансовый баланс нашей страны, и нам нужно было разобраться: с какой целью шли эти потоки», — подчеркнул Чиханчин.

По его словам, часть средств для них была понятна: это деньги, вывезенные россиянами за рубеж. Россияне уезжали за границу, обменивали там наличные рубли на местную валюту. Другая часть средств — это иностранная валюта, доллары и евро, которые ввозились в РФ на продажу, когда спрос на них был большой, а значит, и курс выгодный, и комиссии высокие, добавил Юрий Чиханчин.