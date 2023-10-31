В России подешевели все виды топлива

Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 1,91%, до 48 497 рублей за тонну, Аи-95 — на 3,15%, до 51 963 рублей. Летнее дизтопливо также подешевело — на 0,68%, до 55 301 рубля за тонну. С момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ марка Аи-92 подешевела на 21,6%, а Аи-95 — на 21,9%. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 23,1%.

Кроме того, по итогам торгов вторника подешевело и межсезонное дизтопливо — на 1,84%, до 57 232 рублей за тонну. Цена на зимнее дизельное топливо опустилась на 1,36%, до 70 932 рублей за тонну.

Стоимость мазута за вторник упала на 10,89%, до 20 742 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,02%, до 35 080 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива — 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива — до 12,5%. Кроме того, в конце октября вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.