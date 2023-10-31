20:10 (мск), источник: РБК

Мишустин сообщил о росте ВВП на 5% в сентябре и на 2,8% за девять месяцев

Россия прошла период «адаптации к внешним вызовам», и по итогам 2023 года ожидается рост экономики, заявил на совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. По предварительной оценке Миэкономразвития, за девять месяцев (январь—сентябрь) текущего года ВВП России вырос на 2,8%, при этом только в сентябре показатель превысил 5% в годовом выражении.

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Источник: РИА "Новости"

За девять месяцев 2023 года вырос выпуск промышленных товаров (более чем на 3%), производство в обрабатывающей (7%) и машиностроительной (свыше 22%) отраслях.

«Двузначные показатели также отмечаются в таких секторах, как компьютеры, электронные и оптические изделия, электрическое оборудование, мебель и целом ряде других», — отмечается в сообщении правительства.

В 2023 году экономика России вырастет на 2,8%, заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников. ЦБ ожидает, что показатель составит от 1,5 до 2,5%, а Международный валютный фонд, в начале года предсказывавший 0,3%, — 2,2%.

В сентябре президент Владимир Путин заявлял, что восстановление экономики после санкций завершено. Россия, по его словам, смогла выдержать «санкционный натиск» недружественных стран, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Если весной рост экономики по итогам года ожидался на уровне 1,2%, то теперь может составить 2,5% или, возможно, 2,8%, отмечал глава государства.

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