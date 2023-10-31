Мини-метр: инвесторы активно скупают микроквартиры

С начала 2023 года значительно вырос спрос на микроквартиры площадью до 30 кв. метров, особенно в крупных городах. В Москве — почти втрое, в Санкт-Петербурге — на 50%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка. В числе основных причин — активизация инвесторов, которые стараются успеть вложиться в недвижимость на фоне повышения ключевой ставки, говорят эксперты. Спрос на такие объекты сохранится на высоком уровне и в будущем, прогнозируют они.

Почему спрос на микрожилье растет

На рынке первичной недвижимости в крупных городах всё большую популярность набирают микрокроквартиры и микроапартаменты — площадью до 30 «квадратов». Например, в Москве в сентябре 2023 года клиенты приобрели в три раза больше таких объектов, чем в январе, сообщил «Известиям» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

— На первичном рынке старой Москвы с начала года спрос на микроквартиры площадью до 30 кв. м вырос в 2,7 раза, — согласна с оценкой исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева.

По ее информации, в январе в столице было реализовано 675 таких квартир, в сентябре — 1843. Больше всего спрос вырос в бизнес-классе — в 3,6 раз, в комфорт-классе — в 2,5 раза. Порог входа в такие сделки в комфорт-классе составляет от 3,8 млн руб., в бизнес-классе — от 8,6 млн руб., рассказала Татьяна Подкидышева.

В Санкт-Петербурге с января по октябрь 2023 года спрос на компактные апартаменты вырос более чем на 50% по сравнению с тем же периодом 2022 года, рассказала директор департамента продаж GloraX Татьяна Халилова.

По данным директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, в целом по России за последний месяц интерес к такому формату недвижимости вырос в среднем на 10−15%.

— Рост интереса к микроквартирам в нынешних рыночных реалиях — вполне оправданный тренд, — считает он. — Такие лоты дешевле, а в условиях увеличения требований банков к минимальному размеру первоначального взноса и снижению сумм ранее одобренных ипотечных кредитов, для части покупателей такие квартиры становятся единственно доступными.

С другой стороны, отметил эксперт, есть инвесторы, которые на фоне инфляции хотят вложить свои сбережения в недвижимость, но не хотят брать большой ипотечный кредит. Причем такой формат недвижимости наиболее ликвидный и востребованный на рынке аренды.

По мнению Руслана Сырцова, в основном тренд связан со стремлением инвесторов стать собственниками доступного арендного жилья по относительно выгодным условиям на фоне повышения ключевой ставки.

Небольшие лоты, студии в том числе, — интересный инвестиционный инструмент, обеспечивающий неплохую доходность при эффективном вложении, сказала директор по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

Кто покупает миниквартиры

Обычно формат микроквартир пользуется популярностью из-за возможности получить прописку в комбинации со всеми льготами, которые предоставляют городские власти, сказал «Известиям» управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

— Также это отличный вариант для временного жилья — оно особенно актуально для студентов или в качестве места места жительства на время пребывания в командировке, — сказал он. — Более того, такие объекты предполагают ощутимо меньшие расходы на ремонтные работы — как по средствам, так и по времени.

Еще один плюс этого формата — минимум налогов и коммунальных платежей, из-за маленькой площади, отметила Элина Ханнанова.

— Часто родители приобретают небольшие квартиры для своих детей как жилье «на вырост», что позволяет сохранить свои средства, — добавила девелопер.

Но, подчеркнула она, застройщикам, несмотря на большую популярность такого формата, необходимо выдерживать баланс предложения, чтобы в линейке было и бюджетное компактное жилье, и просторные площади для семейного проживания.

Как отметила коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, компактные квартиры — это одна из немногих возможностей для девелопера снизить стоимость жилья — не квадратного метра, а лота в целом. В среднем доля малогабаритных квартир в общем объеме продаж не превышает 18%, сказала она.

— Мы ожидаем ограниченный рост спроса на студии и в будущем. Влияет на это и недостаточная платежеспособность населения, и улучшение потребительских характеристик этого формата, — сказала Элина Ханнанова.

По ее словам, небольшие квартиры по-прежнему будут популярны у студентов и молодежи как стартовое жилье, у специалистов, которые только начинают трудовой путь. Сохранят интерес к небольшим квартирам и покупатели-инвесторы.

К примеру, скандинавские страны гораздо раньше России пришли к уменьшению квадратуры квартир, отметила директор по консалтингу и развитию KEY CAPITAL Эвелина Ишметова. Это связано с тем, что бытовые функциональные вещи стараются не хранить в квартирах, а брать, например, в шеринг.