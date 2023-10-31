«Коммерсантъ» сообщил о планах IT-компании «Диасофт» провести IPO

Один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в течение года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Один из собеседников издания сообщил, что компания «Диасофт» для организации размещения уже привлекла консультантов из Газпромбанка. Тем не менее в самой компании заявили, что «решений на этот счет не принято».

По оценкам главного аналитика «Регблока» Анны Авакимян, с учетом текущей финансовой конфигурации компании объем IPO может составить несколько миллиардов рублей.

На сайте разработчика говорится, что он работает на рынке финансовых технологий 30 лет. В апреле 2020 года IT-компания «Диасофт» была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. В компании работает свыше 1,2 тыс. IT-специалистов. Головной офис находится в Москве, филиалы есть в Ярославле, Чебоксарах, Перми, Новосибирске, представительства компании открыты в Ханое (Вьетнам) и Мюнхене (Германия).

По данным TAdviser за 2022 год, на IT-продукты «Диасофт» приходилось 50% внедрений в российском финансовом секторе. Выручка компании по итогам 2022 года составила 5,8 млрд рублей, чистая прибыль — 1,1 млрд рублей, а показатель EBITDA был на уровне 2,1 млрд рублей.

«Ввиду своей компактности компании не удастся войти в высшие котировальные списки, однако ее бумаги могут пользоваться спросом, поскольку продукты были востребованы рынком даже в условиях конкуренции с зарубежными аналогами», — полагает Анна Авакимян.

В середине октября IPO на Мосбирже провела группа компаний «Астра» — создатель российской операционный системы Astra Lunix. 5% акции были размещены по верхней границе ценового диапазона 333 рублей за бумагу, всего в ходе IPO было привлечено 3,5 млрд рублей. Бумаги были включены во второй уровень листинга. В первый день торгов котировки взлетели на 40%, на следующий день на пике акции торговались по 651,7 рубля. Однако впоследствии цена бумаг скорректировалась, по итогам торгов в понедельник, 30 октября, она составила 491 рубль. Рыночная стоимость «Астры», по данным Мосбиржи, сейчас составляет 103,11 млрд рублей. По сравнению с ценой размещения акции к настоящему времени подорожали на 47,44%.