Всемирный банк допустил возможность роста цены Brent выше $155 за баррель

Всемирный банк допустил возможность подъема цен на нефть Brent выше $150 за баррель в случае серьезных перебоев в поставках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Commodity Markets Outlook. Under the Shadow of Geopolitical Risks («Обзор сырьевых рынков. В тени геополитических рисков»).
В документе сказано, что геополитические риски стали самым значительным фактором, который может привести к росту цен на сырьевых рынках.
В ходе торгов в понедельник, 30 октября, нефть Brent торговалась на бирже ICE Futures чуть ниже отметки $90 за баррель. Согласно базовому прогнозу Всемирного банка, средняя цена Brent в четвертом квартале составит $90 за баррель. Но в случае если война между Израилем и ХАМАС перерастет в конфликт с участием других стран, то цены могут подняться выше. Экономисты рассказали о трех возможных сценариях в зависимости от продолжительности и масштабов возможной эскалации конфликта:
Некоторые другие аналитики также ранее предупреждали, что в случае если в конфликт между Израилем и ХАМАС вступят другие страны, то цены на нефть могут достигнуть трехзначных значений. Так, в консалтинговой компании Ernst & Young ожидают, что если война не прекратится и в будущем в ней примут участие Иран и/или США, то Brent подорожает примерно до $150 за баррель. В Bank of America и вовсе допустили, что котировки могут подняться выше $250 за баррель, если Иран решит на длительное время запретить судам проход по Ормузскому проливу, который является важным транспортным каналом для поставок нефти.