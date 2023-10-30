Всемирный банк допустил возможность роста цены Brent выше $155 за баррель

Всемирный банк допустил возможность подъема цен на нефть Brent выше $150 за баррель в случае серьезных перебоев в поставках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Commodity Markets Outlook. Under the Shadow of Geopolitical Risks («Обзор сырьевых рынков. В тени геополитических рисков»).

В документе сказано, что геополитические риски стали самым значительным фактором, который может привести к росту цен на сырьевых рынках.

В ходе торгов в понедельник, 30 октября, нефть Brent торговалась на бирже ICE Futures чуть ниже отметки $90 за баррель. Согласно базовому прогнозу Всемирного банка, средняя цена Brent в четвертом квартале составит $90 за баррель. Но в случае если война между Израилем и ХАМАС перерастет в конфликт с участием других стран, то цены могут подняться выше. Экономисты рассказали о трех возможных сценариях в зависимости от продолжительности и масштабов возможной эскалации конфликта:

наиболее пессимистичный прогноз предполагает, что мировое предложение нефти сократится на 6−8 млн баррелей в сутки (то есть примерно на 6−8% от объема поставок в 2023 году). По масштабам это будет сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Такой вариант развития событий приведет к росту цен на нефть примерно на 56−75% выше базового прогноза ($90 за баррель), то есть нефть подорожает до $140,4−157,5 за баррель. Столь сильные перебои в поставках нефти также приведут к скачку цен на другие сырьевые товары, в особенности на природный газ;

предполагает, что мировое предложение нефти сократится на 6−8 млн баррелей в сутки (то есть примерно на 6−8% от объема поставок в 2023 году). По масштабам это будет сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Такой вариант развития событий приведет к росту цен на нефть примерно на 56−75% выше базового прогноза ($90 за баррель), то есть нефть подорожает до $140,4−157,5 за баррель. Столь сильные перебои в поставках нефти также приведут к скачку цен на другие сырьевые товары, в особенности на природный газ; второй вариант подразумевает уже менее значительное сокращение предложение — на 3−5 млн баррелей (3−5% от объема поставок в 2023 году). Это приведет к росту цен на Brent на 21−35% выше базового прогноза, то есть до $108,9−121,5 за баррель;

подразумевает уже менее значительное сокращение предложение — на 3−5 млн баррелей (3−5% от объема поставок в 2023 году). Это приведет к росту цен на Brent на 21−35% выше базового прогноза, то есть до $108,9−121,5 за баррель; наиболее оптимистичный из представленных сценариев предполагает, что предложение нефти на рынке снизится на 0,5−2 млн баррелей в сутки (то есть примерно на 0,5−2% от объема поставок в 2023 году). Тогда стоимость нефти превысит базовый прогноз всего на 3−13% и составит $92,7−101,7 за баррель.