Всемирный банк допустил возможность роста цены Brent выше $155 за баррель

Всемирный банк допустил возможность подъема цен на нефть Brent выше $150 за баррель в случае серьезных перебоев в поставках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Commodity Markets Outlook. Under the Shadow of Geopolitical Risks («Обзор сырьевых рынков. В тени геополитических рисков»).