17:55 (мск), источник: РБК Инвестиции

Роберт Кийосаки дал инвесторам совет, как не утонуть с «кораблем дураков»

Роберт Кийосаки ждет величайшей катастрофы в мировой истории на финансовых рынках. Он рассказал, какие активы должны покупать инвесторы, чтобы пережить крах на рынке и защитить капитал.

Наверх
Источник: Агентство «Москва»

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвесторам подготовиться к величайшей катастрофе в мировой истории на финансовых рынках и изменить структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний. Об этом он написал в соцсети X (бывшая соцсетьTwitter, заблокирована в России).

Кийосаки напомнил об обычном для финансовых экспертов совете делить инвестируемые средства между облигациями и акциями в пропорции 60/40. «В 2024 году инвесторы с соотношением портфеля 60/40 проиграют больше всего», — предупредил он, сравнив таких инвесторов с пассажирами «корабля дураков» (картина «Корабль дураков» — одно из наиболее известных произведений Иеронима Босха, которое хранится в парижском Лувре).

Доллар от TradingView

Кийосаки предложил инвесторам пересмотреть состав своих портфелей, чтобы не утонуть вместе с этим «кораблем». По мнению Кийосаки современный антикризисный портфель должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоинов и на 25% из акций нефтяных компаний и недвижимости. «Такая структура, возможно, и позволит вам пережить величайшую катастрофу в мировой истории», — написал он.

В сентябре Роберт Кийосаки предупредил, что американские рынки акций, облигаций и недвижимости могут рухнуть, а участники торгов начнут скупать золото, серебро, а также биткоин. По его словам, Америка разорена и инвесторам стоит вложиться в защитные активы, пока на рынках не начался обвал. Ранее он также заявлял, что инфляция в США стала системной проблемой и инвесторы должны начать защищаться от нее, покупая конкретные реальные активы.

В марте 2023 года Кийосаки предположил, что следующим после американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital рухнет швейцарский Credit Suisse. «Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится», — сказал он. Испытывающий проблемы Credit Suisse в марте 2023 года был поглощен швейцарским банком UBS.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Самозапрет на выдачу кредитов: что это такое и как оформить
Как вернуть страховку по кредиту: инструкция и сроки возврата
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь