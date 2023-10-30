Роберт Кийосаки дал инвесторам совет, как не утонуть с «кораблем дураков»

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвесторам подготовиться к величайшей катастрофе в мировой истории на финансовых рынках и изменить структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний. Об этом он написал в соцсети X (бывшая соцсетьTwitter, заблокирована в России).

Кийосаки напомнил об обычном для финансовых экспертов совете делить инвестируемые средства между облигациями и акциями в пропорции 60/40. «В 2024 году инвесторы с соотношением портфеля 60/40 проиграют больше всего», — предупредил он, сравнив таких инвесторов с пассажирами «корабля дураков» (картина «Корабль дураков» — одно из наиболее известных произведений Иеронима Босха, которое хранится в парижском Лувре).

Кийосаки предложил инвесторам пересмотреть состав своих портфелей, чтобы не утонуть вместе с этим «кораблем». По мнению Кийосаки современный антикризисный портфель должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоинов и на 25% из акций нефтяных компаний и недвижимости. «Такая структура, возможно, и позволит вам пережить величайшую катастрофу в мировой истории», — написал он.

В сентябре Роберт Кийосаки предупредил, что американские рынки акций, облигаций и недвижимости могут рухнуть, а участники торгов начнут скупать золото, серебро, а также биткоин. По его словам, Америка разорена и инвесторам стоит вложиться в защитные активы, пока на рынках не начался обвал. Ранее он также заявлял, что инфляция в США стала системной проблемой и инвесторы должны начать защищаться от нее, покупая конкретные реальные активы.