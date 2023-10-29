14:04 (мск), источник: РБК Инвестиции

Euroclear с начала 2023 года заработал на российских активах €3 млрд

За три квартала 2023 года процентный доход Euroclear от инвестирования замороженных активов составил около €3 млрд, что более чем в 3,5 раза превышает показатель за весь 2022 год.

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Источник: Reuters

Финансовая группа Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, по итогам девяти месяцев 2023 года получила от инвестирования заблокированных активов, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам, операционную прибыль около €3 млрд. Чистая прибыль от таких операций за этот период составила €2,22 млрд, сообщается на сайте Euroclear.

Доходы Euroclear от замороженных российских активов за девять месяцев этого года более чем в 3,5 раза превысили уровень 2022 года. По его итогам Euroclear получил от таких инвестиций €821 млн.

Для сравнения, операционная прибыль Euroclear без учета средств от использования российских активов в первые девять месяцев 2023 года составила чуть менее €2,06 млрд. По состоянию на конец сентября баланс Euroclear Bank увеличился на €45 млрд год к году, до €164 млрд.

По итогам первого полугодия операционная прибыль от операций с российскими активами составила €1,74 млрд. Это значит, что за третий квартал Euroclear удалось заработать на них €1,25 млрд. Группа объяснила динамику двумя факторами — высокими процентными ставками и увеличением суммы самих замороженных активов, которые Euroclear, согласно своей стратегии, обязан инвестировать. Объем заблокированных активов растет, в частности, по мере выплаты купонов по облигациям и дивидендов по акциям, которые хранятся в Euroclear.

Вместе с тем группа Euroclear в своем сообщении подчеркнула, что будущие доходы от российских активов будут зависеть от динамики процентных ставок и изменения суммы заблокированных денежных средств в зависимости от ситуации с санкциями. Совет директоров Euroclear ожидает, что в будущем рост заблокированных средств замедлится.

В сообщении также отмечается, что в России оспаривают введение санкционных мер, в том числе в судах, в основном в российской юрисдикции. В общей сложности, по данным на 26 октября, в российские арбитражные суды подано 69 исков к Euroclear, который заблокировал учитывающиеся в нем активы российских инвесторов. Общая сумма требований к европейскому депозитарию, согласно заявлениям и искам, в которых раскрыты суммы требований, по подсчетам «РБК Инвестиций», превышает ₽200 млрд. Euroclear планирует и дальше защищать себя в таких судебных разбирательствах.

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