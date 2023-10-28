Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать наличную валюту

О том, что самый выгодный курс обмена наличной валюты, близкий к биржевому — в часы работы биржи, сообщил банк «Тинькофф». Например, в один из моментов работы биржи спред по долларам в банке составлял плюс 1% к биржевому курсу, а по евро — плюс 3%. Валютные торги на Московской бирже проводятся с 7.00 до 19.00 мск.

«Выгоднее совершать конверсионные операции (как наличные, так и безналичные) в период активной работы биржи, а именно с 10.00 до 17.00 или 18.00 по московскому времени. В это время банки выставляют курс, ориентируясь на текущую ситуацию на бирже», — уточнили РИА Новости в пресс-службе банка «Зенит».

После 17.00−18.00 мск банки выставляют так называемый «ночной курс», который действует до следующего рабочего дня, добавили в банке.