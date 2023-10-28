10:23 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать наличную валюту

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иностранную валюту в России выгоднее покупать в активные часы работы биржи, когда курс обмена близок к биржевому, рассказали в банках.

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Источник: Reuters

О том, что самый выгодный курс обмена наличной валюты, близкий к биржевому — в часы работы биржи, сообщил банк «Тинькофф». Например, в один из моментов работы биржи спред по долларам в банке составлял плюс 1% к биржевому курсу, а по евро — плюс 3%. Валютные торги на Московской бирже проводятся с 7.00 до 19.00 мск.

«Выгоднее совершать конверсионные операции (как наличные, так и безналичные) в период активной работы биржи, а именно с 10.00 до 17.00 или 18.00 по московскому времени. В это время банки выставляют курс, ориентируясь на текущую ситуацию на бирже», — уточнили РИА Новости в пресс-службе банка «Зенит».

После 17.00−18.00 мск банки выставляют так называемый «ночной курс», который действует до следующего рабочего дня, добавили в банке.

«На этот период банки расширяют спреды между курсами покупки и продажи, страхуя свои валютные риски, так как совершенные в этот период клиентами операции будут перекрываться банком на бирже следующим днем по заранее неизвестному курсу», — заключили в пресс-службе «Зенита».

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