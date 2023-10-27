Золото обогнало индекс S&P 500 по доходности в 2023 году

Золото пока обгоняет S&P 500 по доходности в этом году, обратило внимание издание MarketWatch. В период с 1 января по 26 октября включительно стоимость ближайшего по срокам фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) увеличилась на 9,2%, в то время как S&P 500 вырос на 7,8%.

Такой результат золото показывает благодаря октябрьскому ралли после начала войны между Израилем и ХАМАС. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке заставила инвесторов уходить в защитные активы, одним из которых традиционно считается золото. На торгах 20 октября стоимость драгоценного металла впервые с 1 августа поднялась выше $2000 за тройскую унцию. По итогам торгов в четверг, 26 октября, цена октябрьского фьючерса на золото прибавила 0,16% и составила $1984,1 за унцию. На торгах в пятницу, 27 октября, этот контакт показывает околонулевую динамику. Всего с начала октября (по 26 октября включительно) золото подорожало примерно на 7,5%, отмечает MarketWatch.

Напротив, индекс S&P 500 завершил предыдущий день снижением на фоне данных о том, что экономика США оказалась более устойчивой, чем ожидалась, что позволяет ФРС проводит довольно жесткую денежно-кредитную политику более длительное время. Индекс широкого рынка по итогам торгов в четверг, 26 октября, упал на 1,18%, до 4137,22 пункта. С начала октября бенчмарк потерял 3,5%. Август и сентябрь S&P 500 также завершил в красной зоне. Если и по итогам октября индекс будет в минусе, это будет первый случай с марта 2020 года, когда S&P 500 падал на протяжении трех полных месяцев подряд.

В 2022 году драгметалл также превзошел S&P 500. По итогам прошлого года золото понесло незначительные потери (менее −0,1%), а S&P 500 без учета дивидендов упал на 19,4%. В 2020 года золото также смогло обыграть индекс широкого рынка США — за год фьючерсы на золото выросли на 24,4%, а S&P 500 — на 16,3%.