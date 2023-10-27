Власти ужесточают требования к отпуску топлива с биржи

Покупатель принимает на себя обязательство, в случае последующей продажи биржевых товаров, приобретенных по вышеуказанным сделкам, включать в договоры с покупателями аналогичное обязательство и контролировать его соблюдение путем получения информации о конечных получателях и пункте назначения приобретенного на торгах товара. протокол заседания биржевого комитета ФАС

Кроме того, он обязан предоставлять соответствующую информацию по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи или продавца.

В ФАС «Известиям» отметили, что мера является элементом прослеживаемости приобретенного на бирже товара и направлена на исключение экспорта классового топлива под видом внеклассового и затоваривания припортовых базисов поставки объемами, которые в дальнейшем не отправляются на экспорт.

С конца лета власти обсуждали эту меру с представителями бизнеса на биржевых комитетах, но появление рекомендации в формализованном виде в документе в октябре будет способствовать ее реализации на практике, пояснил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.