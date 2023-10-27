Власти ужесточают требования к отпуску топлива с биржи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтяным компаниям при отгрузке топлива с биржи в припортовые и приграничные станции требовать от покупателей гарантийные письма о том, что нефтепродукты будут использоваться исключительно для нужд внутри страны. Об этом говорится в выписке из протокола заседания биржевого комитета ФАС, подписанного начальником управления ТЭК антимонопольной службы Елены Цышевской. С документом от 11 октября ознакомились «Известия».