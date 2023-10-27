Власти определили перечень требований к бизнесу для отмены экспортных пошлин

Например, компаниям потребуется предоставить финансовую отчетность, структуру себестоимости с классификацией по составляющим элементам и выделением валютных расходов и другие данные, следует из документа, с которыми ознакомились «Известия».

С просьбой отменить такой сбор выступили несколько отраслей: ювелирная и энергетическая. Теперь же к ним присоединился и Союз переработчиков пластмасс. Бизнес предупреждает: экспортные пошлины приведут к росту цен на товары и спровоцируют снижение объемов производства.