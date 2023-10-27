Курс доллара упал ниже 93 рублей после решения ЦБ повысить ставку до 15%

Курс доллара в момент объявления решения по ключевой ставке ЦБ устремился вниз, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Если в 13:29 мск значение валютной пары доллар/рубль на Московской бирже составляло 93,33 рубля, то в 13:30 мск оно опустилось до 92,9 рубля. В последний раз доллар торговался ниже отметки 93 рублей два дня назад — 25 октября. Минимальное значение в ходе торговой сессии в пятницу, 27 октября, составило 92,83 рубля.

По состоянию на 13:35 мск курс доллара к закрытию предыдущей торговой сессии снижается на 1,01%, до 93,01 рубля, евро теряет 1,28%, до 98,32 рубля.

Банк России в ходе планового заседания по денежно-кредитной политике 27 октября повысил ставку с 13% до 15%.

Большинство опрошенных РБК аналитиков предполагало дальнейшее ужесточение монетарной политики. Решения повысить ключевую ставку на 100 б.п. — с 13% до 14% — ожидали 27 из 30 участников консенсус-прогноза РБК. Еще двое полагали, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 15%. Один эксперт прогнозировал повышения ключевой ставки лишь на 50 б.п. — до 13,5%. В качестве возможного альтернативного сценария, который мог обсуждаться на совете директоров, несколько экспертов назвали сохранение текущей ставки.

Нынешнее повышение ставки Банка России стало четвертым подряд. С июля регулятор в несколько шагов, один из которых был внеплановым, повысил ключевую ставку с 7,5% до 13% годовых. Экстренное заседание в августе прошло на следующий день после того, как курс доллара превысил отметку ₽100.

Главная причина повышения ставки сейчас — сохраняющаяся высокая потребительская инфляция, рассказала портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова. В сентябре индекс потребительских цен вырос до 6%, что значительно выше целевого уровня ЦБ (4%), месяцем ранее показатель был на отметке 5,2%. При этом сохраняются предпосылки к его дальнейшему росту.

Рост ставок повлечет за собой снижение потребительских расходов, в том числе на импорт (снизится спрос на валюту), рассказала эксперт. Если эти меры помогут переломить тренд на рост инфляции, то уже на следующем заседании Банк России поднимать ставку не будет.

Повышение ставки ЦБ — перспективный фактор сжатия спроса на валюту на фоне удорожания импорта, считает Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций». Эксперт не исключает до конца осени очередной волны падения валютных пар с целью по доллару на уровне 90 рублей. Курс евро может снизиться до 95 рублей, а курс юаня упасть ниже 12,3, сообщил он.

Повышение ключевой ставки ЦБ 27 октября должно поддержать рубль, полагает инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. «Мы полагаем, что в ближайшие месяцы пара USD/RUB стабилизируется в диапазоне 90−95рублей», — сообщил эксперт.