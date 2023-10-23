В России запустят сервис по открытию бизнеса и счета в банке «в один клик»

«В 2024 году будет запущен сервис по открытию бизнеса онлайн. На этом сервисе будет доступны, в частности, электронная регистрация бизнеса, открытие счета и получение электронной подписи в рамках одной услуги», — заявили «Известиям» в секретариате.

Сервис призван помочь, например, направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, для открытия первого счета в банке. Это можно будет сделать в дистанционном режиме, если ранее гражданин был идентифицирован банком при личном посещении кредитной организации. При этом он должен быть клиентом этого банка. Дистанционное открытие счета возможно и без соблюдения последних двух условий (быть клиентом банка и пройти там идентификацию), если речь идет о пользователе единой биометрической системы.

В Корпорации МСП подчеркнули, что в данный момент можно совершить дистанционно первые шаги к оформлению бизнеса, но для получения электронной подписи и открытия банковского счета все же придется прийти лично, причем в разные места: в налоговую и непосредственно банк. Запускаемый с 2024 года сервис призван же перевести все эти этапы в режим онлайн.