Российские банки заняли более 10% мирового рынка платежей по картам

Доля крупнейших российских банков-эквайеров в мировом топ-150 в 2022 году составила 10,2%, следует из отчета компании Nilson Report, который изучил РБК. За год показатель незначительно сократился на 0,2 процентного пункта — с 10,4% в 2021 году. Он учитывает все платежи по картам, которые проходили через сеть POS-терминалов российских банков.
Всего банки из топ-150 в прошлом году приняли 466,8 млрд транзакций, что больше показателя 2021 года на 12,1%. В этот список вошли семь российских банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», «Тинькофф» и Промсвязьбанк. Общее число обработанных ими транзакций составило 47,7 млрд. Это больше на 9,6% уровня 2021 года (43,5 млрд обработанных транзакций), однако, по данным Nilson, только три российских банка показали прирост обработанных платежей за год — «Сбер», Альфа-банк, и «Русский стандарт».
РБК направил запросы в ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», «Тинькофф» и Промсвязьбанк.
В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а выпущенные иностранными банками — в России. Внутри страны операции по этим картам теперь проходят через Национальную систему платежных карт.
Сейчас в России работают две платежные системы — национальная «Мир» и китайская UnionPay, однако доля последней на российском рынке незначительна и ее выпускают лишь ограниченное число банков. UnionPay также запретила российским банкам-эквайерам под санкциями принимать свои карты, выпущенные иностранными кредитными организациями, писал РБК. Таким образом, в 2022 году российские эквайеры практически потеряли платежи, которые раньше совершали держатели иностранных карт.
Из крупнейших эквайеров под санкциями западных стран не находится только «Русский стандарт», а против Газпромбанка введены секторальные санкции, которые не подразумевают масштабных ограничений. Против остальных банков введены самые жесткие американские санкции (SDN List).