Налоговые доходы бюджета вырастут на 25% к 2026 году

Согласно документу, наибольший рост доходов ожидается по трем направлениям: от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), от налога на добавленную стоимость на товары, реализуемые в РФ (внутренний НДС) и от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Доходы от НДПИ прогнозируются в размере 9,6 трлн по итогам 2023-го с ростом до 12,1 трлн в 2024-м и 11,9 трлн в 2026-м (+25% к нынешнему году). Дело в том, что власти ожидают увеличения среднегодовых показателей мировой цены на российскую нефть и курса доллара, объяснил эксперт ИНМиЭН ВШЭ Владимир Саськов.

При этом поступления от внутреннего НДС увеличатся с 6,9 трлн в 2023-м до 8,9 трлн (+29%) в 2026-м, следует из заключения СП. Это связано с ожидаемым восстановлением внутреннего спроса, а также реализацией программ импортозамещения и ростом экономической активности в целом, объяснил первый заместитель гендиректора ЦСР Глеб Покатович.

Наконец, наибольший прирост поступлений ожидается по НДФЛ — по этой статье бюджет получит 162,2 млрд в 2023-м, а в 2026-м — уже 312,8 млрд, то есть почти вдвое больше. Такая оценка объясняется прогнозируемым увеличением номинальных доходов населения на 7−10% ежегодно, из-за чего сборы от «налога для богатых» (по ставке 15%) повысятся, отметил Покатович. Кроме того, как напомнил эксперт, в 2024-м в казну начнет поступать НДФЛ с доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках.