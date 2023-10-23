06:34 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события финансовых рынков 23−29 октября

Основано на финансовом анализе компании «Цифра брокер».

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Макро

Рынки будут следить за статистикой в США: в среду выйдут данные по выданным разрешениям на строительство, а в четверг будет опубликована предварительная оценка по ВВП за III квартал 2023 года.

Эти данные позволят инвесторам оценить состояние крупнейшей в мире экономики, которой еще в недавнем времени прогнозировали рецессию.

События в мире

Фондовые рынки остаются под давлением растущей доходности долговых бумаг. На неделе доходность по 10-летним казначейским облигациям США впервые с 2007 года превысила 4,9%. В краткосрочной перспективе такая динамика на рынке долга продолжит оказывать давление на мировые фондовые рынки, нельзя исключать дальнейшего снижения индексов SP&500 и Dow Jones. На этом золото вновь приблизилось к $2000 за тройскую унцию.

События в России

В России внимание инвесторов будет приковано к решению ЦБ по ключевой ставке. Появились робкие признаки замедления инфляции: недельная инфляция с 10 по 16 октября составила 0,15% по сравнению с 0,21% неделей ранее. В любом случае, повышение ключевой ставки негативно для рынка акций, т. к. провоцирует рост доходности ОФЗ, которая по коротким выпускам уверенно превышает 12%.

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Нефть

Нефтяные котировки растут на фоне ожидающегося рекордного дефицита 3,3 млн барр./сут. Коммерческие запасы нефти в США на неделе сократились на 4,491 млн барр. и усиление геополитической напряженности тоже подталкивают нефтяные котировки к росту. Следующей целью на предстоящей неделе может стать $95 за барр. Brent.

Рубль

Растущие цены на нефть могут оказать поддержку российской валюте. Фактором для укрепления рубля может стать реализация указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. На неделе доллар может торговаться в диапазоне 94,3−96,5.

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