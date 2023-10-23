Главные события финансовых рынков 23−29 октября
Основано на финансовом анализе компании «Цифра брокер».
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Основано на финансовом анализе компании «Цифра брокер».
Рынки будут следить за статистикой в США: в среду выйдут данные по выданным разрешениям на строительство, а в четверг будет опубликована предварительная оценка по ВВП за III квартал 2023 года.
Фондовые рынки остаются под давлением растущей доходности долговых бумаг. На неделе доходность по 10-летним казначейским облигациям США впервые с 2007 года превысила 4,9%. В краткосрочной перспективе такая динамика на рынке долга продолжит оказывать давление на мировые фондовые рынки, нельзя исключать дальнейшего снижения индексов SP&500 и Dow Jones. На этом золото вновь приблизилось к $2000 за тройскую унцию.
В России внимание инвесторов будет приковано к решению ЦБ по ключевой ставке. Появились робкие признаки замедления инфляции: недельная инфляция с 10 по 16 октября составила 0,15% по сравнению с 0,21% неделей ранее. В любом случае, повышение ключевой ставки негативно для рынка акций, т. к. провоцирует рост доходности ОФЗ, которая по коротким выпускам уверенно превышает 12%.
Нефтяные котировки растут на фоне ожидающегося рекордного дефицита 3,3 млн барр./сут. Коммерческие запасы нефти в США на неделе сократились на 4,491 млн барр. и усиление геополитической напряженности тоже подталкивают нефтяные котировки к росту. Следующей целью на предстоящей неделе может стать $95 за барр. Brent.
Растущие цены на нефть могут оказать поддержку российской валюте. Фактором для укрепления рубля может стать реализация указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. На неделе доллар может торговаться в диапазоне 94,3−96,5.