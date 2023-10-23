Главные события финансовых рынков 23−29 октября

Макро

Рынки будут следить за статистикой в США: в среду выйдут данные по выданным разрешениям на строительство, а в четверг будет опубликована предварительная оценка по ВВП за III квартал 2023 года.

Эти данные позволят инвесторам оценить состояние крупнейшей в мире экономики, которой еще в недавнем времени прогнозировали рецессию.

События в мире

Фондовые рынки остаются под давлением растущей доходности долговых бумаг. На неделе доходность по 10-летним казначейским облигациям США впервые с 2007 года превысила 4,9%. В краткосрочной перспективе такая динамика на рынке долга продолжит оказывать давление на мировые фондовые рынки, нельзя исключать дальнейшего снижения индексов SP&500 и Dow Jones. На этом золото вновь приблизилось к $2000 за тройскую унцию.

События в России

В России внимание инвесторов будет приковано к решению ЦБ по ключевой ставке. Появились робкие признаки замедления инфляции: недельная инфляция с 10 по 16 октября составила 0,15% по сравнению с 0,21% неделей ранее. В любом случае, повышение ключевой ставки негативно для рынка акций, т. к. провоцирует рост доходности ОФЗ, которая по коротким выпускам уверенно превышает 12%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нефть

Нефтяные котировки растут на фоне ожидающегося рекордного дефицита 3,3 млн барр./сут. Коммерческие запасы нефти в США на неделе сократились на 4,491 млн барр. и усиление геополитической напряженности тоже подталкивают нефтяные котировки к росту. Следующей целью на предстоящей неделе может стать $95 за барр. Brent.

Рубль