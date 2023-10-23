Доля россиян с оценкой зарплаты «не хватает» выросла до 45%

Если в 2021 году о том, что зарплата на основном месте работы не позволяет покрыть основные нужды, заявили 25% участников опроса, то в 2023 году доля таких ответов выросла до 45%.

Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%.

Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, а два года назад их было 36%.

Недовольные зарплатой участники исследования также оценили, какой суммы им не хватает для покрытия основных нужд. Из них 21% назвали 15 тыс. руб. в месяц, 23% — до 20 тыс. руб., а большинству — 56% — не хватает более 20 тыс. руб. в месяц.

Чаще всего о достаточности зарплаты заявили респонденты, проживающие в Москве: 26% опрошенных жителей столицы заявили, что зарплаты им хватает. На втором месте оказалась Томская область (24%), далее следуют Татарстан и Приморский край (по 23%).

Опрос проводился среди 4934 российских работников и соискателей в период с 2 по 13 октября 2023 года.