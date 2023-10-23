Акции «Софтлайн» прибавили более 5% на новости о покупке бумаг Мосбиржи

Акции группы компаний «Софтлайн» подорожали на фоне новостей о покупке бумаг Московской биржи. На открытии торгов бумаги «Софтлайна» выросли на 5,57%, до 180 рублей. По состоянию на 10:28 мск рост замедлился до 4,19%, цена одной акции составила 177,66 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Forbes со ссылкой на источник сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал свой пакет акций (5,3%) в капитале Московской биржи группе «Софтлайн». Российские власти одобрили сделку при условии дисконта в 60% к биржевой цене. Кроме того, дополнительно с ЕБРР взяли «налог на выход» в размере 20% от стоимости сделки. По подсчетам Forbes, ЕБРР может получить около 7,28 млрд рублей, при том что стоимость проданного пакета составила 22,76 млрд рублей (исходя из цен на 15:00 мск в пятницу, 20 октября).

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова отметила, что, учитывая очевидную выгоду для «Софтлайн», нельзя исключить определенный риск навеса в акциях Мосбиржи. По состоянию на 10:25 мск котировки бумаг торговой площадки упали на 0,31%, до 188,61 рубля.

Навес над рынком — это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены. Наличие навеса приводит к замедлению темпов роста стоимости ценных бумаг или усиливает снижение их цены.

«На данном этапе неясно, сохранит ли Softline долю в МосБирже в долгосрочной перспективе», — обратила внимание Найденова.

Она напомнила, что из российских государственных активов у ЕБРР есть еще доли в банке «Санкт-Петербург» (4,9%) и Московском кредитном банке (3,25%). Из их капитала ЕБРР также может попытаться выйти, считает Найденова. В мае 2022 года ЕБРР действительно заявил, что собирается выйти из всех российских активов «как можно скорее».

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов считает, что покупка доли в Мосбиржи — это понятная инвестиция для «Софтлайна», так как торговая площадка также во многом является IT-компанией. «К тому же бизнес Мосбиржи растет и приносит дивиденды. Покупка с большим дисконтом к рыночной стоимости также может быть серьезной мотивацией», — отметил Суверов.