Акции «Софтлайн» прибавили более 5% на новости о покупке бумаг Мосбиржи

Акции группы компаний «Софтлайн» подорожали на фоне новостей о покупке бумаг Московской биржи. На открытии торгов бумаги «Софтлайна» выросли на 5,57%, до 180 рублей. По состоянию на 10:28 мск рост замедлился до 4,19%, цена одной акции составила 177,66 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Forbes со ссылкой на источник сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал свой пакет акций (5,3%) в капитале Московской биржи группе «Софтлайн». Российские власти одобрили сделку при условии дисконта в 60% к биржевой цене. Кроме того, дополнительно с ЕБРР взяли «налог на выход» в размере 20% от стоимости сделки. По подсчетам Forbes, ЕБРР может получить около 7,28 млрд рублей, при том что стоимость проданного пакета составила 22,76 млрд рублей (исходя из цен на 15:00 мск в пятницу, 20 октября).
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова отметила, что, учитывая очевидную выгоду для «Софтлайн», нельзя исключить определенный риск навеса в акциях Мосбиржи. По состоянию на 10:25 мск котировки бумаг торговой площадки упали на 0,31%, до 188,61 рубля.
Навес над рынком — это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены. Наличие навеса приводит к замедлению темпов роста стоимости ценных бумаг или усиливает снижение их цены.
«На данном этапе неясно, сохранит ли Softline долю в МосБирже в долгосрочной перспективе», — обратила внимание Найденова.
Она напомнила, что из российских государственных активов у ЕБРР есть еще доли в банке «Санкт-Петербург» (4,9%) и Московском кредитном банке (3,25%). Из их капитала ЕБРР также может попытаться выйти, считает Найденова. В мае 2022 года ЕБРР действительно заявил, что собирается выйти из всех российских активов «как можно скорее».
Член совета директоров банка SIAB Владимир Кузнецов обратил внимание, что покупка акций Мосбиржи дает «Софтлайну» возможность предложить свои программные и технические наработки для развития бизнеса площадки. По словам Кузнецова, очевидно, что какой-то значимый вклад в финансовые результаты «Софтлайна» сделка должна внести. «Участие в крупной государственной инфраструктурной компании дает большие возможности», — отметил он.