Moody’s поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр

«Военный конфликт усиливает и без того относительно высокую подверженность Израиля геополитическим рискам. В течение рассматриваемого периода Moody’s будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность его значительной эскалации в течение длительного периода», — говорится в заявлении агентства.

Как отмечается в релизе, чем продолжительнее и серьезнее военный конфликт, тем большее влияние он может оказать на эффективность политики, государственные финансы и экономику.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.

По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200−250 пленных.