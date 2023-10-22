Инвестфонды увеличили долю наличных на фоне ухудшения настроений

Среди управляющих глобальными инвестиционными фондами снова возобладали «медвежьи» настроения после оптимизма в летние месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на данные опроса Bank of America. Доля наличных в портфелях превысила 5%, поскольку профессиональные инвесторы стали более негативно оценивать перспективы роста мировой экономики.

Bank of America проводил опрос с 6 по 12 октября, в исследовании приняли участие 259 респондентов. Половина опрошенных заявили, что ожидают замедления мировой экономики в ближайшие 12 месяцев. При этом растут опасения относительно серьезного экономического спада — сценарий «жесткой посадки» прогнозируют теперь уже 30% респондентов. Для сравнения, в сентябрьском опросе такой вариант выбрали лишь 21% инвесторов. Но базовым сценарием для управляющих по-прежнему является «мягкая посадка» и «экономика Златовласки».

«Стадия Златовласки», или «экономика Златовласки» (по-английски Goldilocks economy) характеризуется таким cостоянием экономических показателей, когда рост не ускоряется и не замедляется слишком сильно. Экономика развивается темпами, достаточными для предотвращения рецессии, но не настолько высокими, чтобы инфляция разогналась слишком сильно. В этом состоянии уровень безработицы и процентные ставки остаются низкими, а ВВП и стоимость активов стабильно растут.

Что еще показал опрос Bank of America:

большинство респондентов по-прежнему уверены, что ФРС уже закончила цикл повышения ставки, а доходность облигаций в ближайшие 12 месяцев будет падать;

более половины опрошенных ожидают ралли в акциях в четвертом квартале. Это идет в разрез с ухудшающимися экономическими прогнозами респондентов;

в октябре управляющие нейтрально смотрели на акции как на класс активов, отдавая предпочтение американским бумагам вместо акций еврозоны. Переход из европейских в американские акции происходил самыми быстрыми темпами с сентября 2022 года;

наиболее популярными сделками стали длинные позиции по акциям бигтехов, короткие позиции против китайских акций, длинные позиции по японским акциям;

оценка перспектив экономики Китая при этом улучшилась.

Между тем в сентябрьском опросе BofA одним из главных трендов среди управляющих было избегание инвестиций в китайские активы. Тогда никто из участников исследования не заявил, что ожидает ускорения экономического роста в Китае в ближайшем будущем. Профессиональные инвесторы перекладывались из активов развивающихся стран в акции США.