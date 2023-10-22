Финансовый консультант дала советы для желающих накопить миллион рублей

Начнем с суммы. Что делать, чтобы миллион у вас появился? [Во-первых,] сделать математический расчет, сколько инвестировать ежемесячно для достижения этой цели спустя полгода. Во-вторых, исходя из этого математического расчета, написать план и провести мозговой штурм. Татьяна Волкова финансовый консультант

Инвестор привела в пример несколько вариантов достижения цели. Так, по ее словам, можно попробовать попросить повышения у работодателя, найти подработку, поменять профессию, повысить стоимость своих услуг или стоимость своего рабочего часа.

«То есть [необходимо] предпринять действия для того, чтобы денежный поток просто стал больше. Важно увеличить активный денежный поток и одновременно создавать пассивный денежный поток, который позволит эту сумму получить», — объяснила она.

Говоря про доходность, она уточнила, что даже на шесть месяцев можно «заставить деньги работать».

«Речь идет как о консервативных инструментах, например тех же облигациях на полгода, которые могут давать 20% годовых, так и об агрессивных. Что касается вторых, здесь вы четко понимаете, что срок маленький, а сумма большая и нужно действовать стремительно. Можно изучить механику торгов, трейдинг и на какую-то часть капитала торговать», — сказала эксперт.

Финансовый консультант подчеркнула, что если цель перед инвестором стоит важная (оплатить лечение, купить квартиру и т. д. ) и он не может отказаться от нее, то и рисковать всеми деньгами в торгах не стоит.

Кроме того, важно оперативно получать знания, которые позволят использовать высокорисковые инструменты с высокой доходностью — вплоть до 5−10% годовых в неделю, добавила она.

«Если же инвестиции вам не подходят, вы можете выбрать какое-то товарное направление: покупать дешевле, продавать дороже, и даже в течение месяца многократно увеличить сумму вложений. Например, у вас есть 100 тыс. рублей, на них вы купили какой-то товар, продали на 120 тыс. рублей. Далее купили товар на 120 тыс. рублей и перепродали его уже на 140 тыс. рублей, таким образом, повышая свою доходность», — объяснила она.

Подводя итог, Волкова выразила мнение, что недостижимых целей нет. За полгода можно как заработать миллион, так и усилить доходность за счет инструментов инвестирования, заключила эксперт.

Ранее, 20 октября, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол рассказал «Известиям», что перед тем, как начать вкладывать денежные средства, инвестору стоит точно определиться с подходом и выбрать долгосрочные инвестиции или спекуляции. При этом начать инвестировать можно с любой суммой, добавил он.