Эксперт рассказал о рискованных инвестициях

«На рынке высокодоходных облигаций сейчас наблюдается настоящий розничный бум. С учетом сужения количества инвестиционных инструментов из-за ограничений во взаимодействии с недружественными странами российские владельцы капитала ищут альтернативу. Находят ее в том числе и на рынке корпоративных бумаг, причем разного качества», — сказал Федоров.

Как он объяснил, видя интерес инвесторов, компании стремятся разместить всё новые выпуски долговых бумаг. В результате число размещений в сентябре установило исторический рекорд, и их совокупный объем составил 6,9 млрд рублей (в январе 2023-го этот показатель находился на уровне 1,45 млрд рублей).

«При этом около половины размещений сентября пришлось на компании с рейтингами от B до BBB и фирмы без какой-либо рейтинговой оценки. Во-первых, не стоит забывать, что риск дефолта с уровня BB- растет практически по экспоненте с каждым новым понижением рейтингового шага», — отметил эксперт.

С учетом того что за последние два года мы не слышали о громких дефолтах в данном сегменте, аппетиты к риску у розничных инвесторов растут, тогда как институциональные игроки предпочитают не спускаться ниже уровня ВВВ в своих предпочтениях. Максим Федоров эксперт ИК Fontvielle

Во-вторых, по его словам, многие компании затруднительно качественно оценить: у них либо отсутствует история, либо есть сложности с консолидацией отчетности, либо аудит проведен компаниями, профессиональная компетентность которых вызывает вопросы.

«Во что точно не стоит инвестировать, так это в обязательства компаний с высокой долговой нагрузкой, тем более если в скором времени ожидается погашение крупных предыдущих займов», — подчеркнул Федоров.

Кроме того, советник по инвестициям добавил, что с учетом высокого спроса премия за риск в сегменте высокодоходных облигаций находится на достаточно низком уровне.

«Если оптимальным усредненным вариантом на настоящий момент считается 5%, то в сентябре она в среднем была на уровне 2,7%. И спред уменьшается, что нестандартно, для компаний с более низкими рейтингами. Получается, что в базовом сценарии усредненная доходность должна находиться на уровне 13% (ключевая ставка) плюс 5% (премия за риск) равно 18%. В итоге же в сентябре она была на уровне чуть более 15%. Компании не торопятся предлагать более высокую доходность, так как инвесторы и так активны на этом рынке», — сказал он.

Однако он обратил внимание на то, что расчеты по риску усредненные и будут варьироваться от портфеля к портфелю. Как объяснил эксперт, для расчета подходящего риска обычно рассматривается такой показатель, как ожидаемая дефолтность, премия за риск должна покрывать возможные потери и еще что-то приносить сверх, тогда это будет оправданно.

«Таким образом, я бы отметил, что ВДО — достаточно специфический рынок. На нем затруднительно оценивать эмитентов самостоятельно, а рост спроса со стороны розничных инвесторов снижает доходность и повышает риски. С учетом интереса со стороны инвесторов и высоких банковских кредитных ставок я ожидаю продолжение тренда по росту сегмента ВДО, компании в этом заинтересованы. Розничным инвесторам во избежание финансовых потерь стоит либо самостоятельно тщательно анализировать эмитентов, либо положиться на экспертизу профессиональных участников рынка», — заключил Федоров.

Ранее, 20 октября, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол рассказал «Известиям», что перед тем, как начать вкладывать денежные средства, инвестору необходимо определиться с подходом, выбрав долгосрочные инвестиции или спекуляции. При этом, по его мнению, начать инвестировать можно, имея любую сумму денег, однако важно делать это регулярно. Также не стоит забывать о диверсификации портфеля.