17:10 (мск), источник: Известия

Названы выступающие в пользу укрепления рубля факторы

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября, но к 16:14 поднялся до 101,1. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Известиям» 20 октября, что в пользу укрепления рубля выступает несколько факторов, среди которых проходящий налоговый период, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка (ЦБ) РФ.

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Источник: Reuters

«Как мы и ожидали, выход из боковика пока состоялся вниз по валютам, а рубль, соответственно, укрепился до максимумов месяца. И видится, что это не предел восстановления утраченных позиций нацвалюты», — сказал он.

Эксперт объяснил, что фундаментально в пользу рубля играют несколько факторов, среди которых: норматив для экспортеров, что должно увеличить предложение валюты на рынке; налоговый период, в рамках которого идет оплата обязательств перед бюджетом в рублях, для чего экспортерам необходимо сначала продать валюту.

Кроме того, жесткая ДКП ЦБ сдерживает спрос на валюту, сказал Зельцер. При этом он предположил, что 27 октября ключевая ставка может быть вновь повышена на 1%.

Если уровень 95,5 [рубля за доллар] не устоит, то доллар придется ловить не ранее 92,5 [рубля]. Ориентир по евро тогда будет у 98 [рублей], а юань — к 12,5 [рубля]

Михаил Зельцер
Эксперт «БКС Мир инвестиций»

Ранее в этот день доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков в беседе с агентством «Прайм» выразил мнение, что в ближайшие месяцы рубль может укрепиться по отношению к доллару до 80 рублей и даже ниже.

12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с нацвалютой.

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