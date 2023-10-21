Названа самая дорогая квартира в новостройках столицы

По данным экспертов, самым дешевым лотом комфорт-класса на первичном рынке жилья по итогам III квартала 2023 года стала студия площадью 20 кв. м за 4,3 млн рублей.

«Он находится во введенной в эксплуатацию новостройке в ВАО в Косино-Ухтомском районе. Цена квартиры в 17 раз ниже стоимости самого дорогого лота этого сегмента, который расположен в ВАО столицы», — рассказали аналитики.

В границах старой Москвы в продаже находится 999,8 тыс. кв. м и 21,4 тыс. лотов комфорт-класса в новостройках, что составляет 52,3% квартир в реализации, добавили в компании.

Основной объем предложения квартир комфорт-класса сконцентрирован в САО, доля которого составляет 19,3%, или 4,1 тыс. лотов. Меньше всего жилья комфорт-класса представлено в ЗелАО — 0,8%, или 181 квартира, сообщили эксперты.

Ранее, 18 октября, аналитики «Метриум» сообщили «Известиям», что самые дешевые элитные апартаменты в новостройках Москвы продаются за 28,2 млн рублей. Их площадь составляет всего 26,9 кв. м.