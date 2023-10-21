10:56 (мск), источник: Известия

Названа самая дорогая квартира в новостройках столицы

Самая дорогая квартира в новостройках столицы комфорт-класса находится в Богородском районе. Это пятикомнатный лот площадью 198,8 кв. м и стоимостью 73,4 млн рублей, сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

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Источник: Агентство «Москва»

По данным экспертов, самым дешевым лотом комфорт-класса на первичном рынке жилья по итогам III квартала 2023 года стала студия площадью 20 кв. м за 4,3 млн рублей.

«Он находится во введенной в эксплуатацию новостройке в ВАО в Косино-Ухтомском районе. Цена квартиры в 17 раз ниже стоимости самого дорогого лота этого сегмента, который расположен в ВАО столицы», — рассказали аналитики.

В границах старой Москвы в продаже находится 999,8 тыс. кв. м и 21,4 тыс. лотов комфорт-класса в новостройках, что составляет 52,3% квартир в реализации, добавили в компании.

Основной объем предложения квартир комфорт-класса сконцентрирован в САО, доля которого составляет 19,3%, или 4,1 тыс. лотов. Меньше всего жилья комфорт-класса представлено в ЗелАО — 0,8%, или 181 квартира, сообщили эксперты.

Ранее, 18 октября, аналитики «Метриум» сообщили «Известиям», что самые дешевые элитные апартаменты в новостройках Москвы продаются за 28,2 млн рублей. Их площадь составляет всего 26,9 кв. м.

В середине сентября в агентстве недвижимости Dolgov PRO рассказали «Известиям», что ожидают роста цен на квартиры в новостройках Московского региона до 8% концу этого года. По мнению экспертов, на это может повлиять удорожание строительных материалов, а также повышение Центральным банком ключевой ставки.

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