05:03 (мск), источник: Известия

Расходы на поддержку начинающих бизнесменов сократят на 56% в 2024 году

В следующем году на федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», который предусматривает поддержку начинающих предпринимателей, власти планируют направить 1,8 млрд рублей — на 56% меньше, чем заложено в 2023-м (4,1 млрд). Это следует из заключения комитета Госдумы (ГД) по малому и среднему предпринимательству (МСП) к проекту бюджета на 2024−2026 годы, с которым ознакомились «Известия».

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Источник: Reuters

В целом же на весь нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса, в структуру которого входят федеральные программы, правительство направит 67,8 млрд рублей — это на 14,5 млрд или 21% меньше, чем в 2023-м (82,3 млрд). Траты сократятся по большей части в связи с уменьшением расходов на льготы растущему бизнесу (федпроект «Акселерация субъектов МСП») — на 19%, до 64,9 млрд.

Снижение финансирования связано с тем, что власти в целом планируют пересмотреть принципы оказания поддержки МСП, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, раньше она была фронтальной и неизбирательной — теперь же правительство обращается к более рациональному и дифференцированному подходу, при котором объемы и способы помощи зависят от стадии развития компании и сферы деятельности.

Сокращение расходов сильнее всего скажется на ИП, поскольку в сфере стартапов в РФ высока доля государственных источников финансирования, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Фатьянова. Она добавила: в связи с уходом иностранного капитала и ростом стоимости денег в стране остро стоит проблема привлечения инвестиций.

При этом, по словам Агвана Микаеляна, в ряде случаев дополнительная денежная помощь бизнесу не требуется: экономика восстанавливается и уже оправилась от санкционного шока, сектор МСП довольно неплохо развивается.

Срок реализации нацпроекта по МСП установлен до конца 2024-го — это повлияло на планируемый объем расходов в рамках бюджетного планирования, объяснили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

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