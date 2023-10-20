Доля предприятий, недовольных курсом рубля, выросла до максимума за 8 лет

Результаты анкетирования промышленников представил руководитель лаборатории конъюнктурных опросов ИЭП им. Гайдара Сергей Цухло на семинаре, организованном Московской школой экономики МГУ 19 октября. С материалами доклада «Российская промышленность в январе—октябре 2023 года: разогрев, перегрев, охлаждение?» ознакомился РБК.

В октябре 2022 года слабый рубль считали ограничением лишь 6% опрошенных. Предыдущее рекордное значение (36% ответов) было зафиксировано в начале 2016 года, когда курс доллара впервые превысил 75 ₽

На начало четвертого квартала 2023 года рубль закрепился на четвертом месте среди проблем для промышленного роста, на которые наиболее часто указывают компании.

На первую строчку среди ограничений (по числу ответов) попал дефицит кадров — на него указали 57% опрошенных. Эта проблема стала наиболее распространенной впервые с начала санкционного кризиса. До этого с начала 2022 года промышленники были чаще всего обеспокоены «неясностью текущей экономической ситуации и ее перспектив». Теперь этот фактор оказался на втором месте, его отметили 43% опрошенных. На третьем — внутренний платежеспособный спрос: им обеспокоены 38% респондентов.

Негативный эффект рубля

Динамика ограничений промышленного роста оценивается раз в квартал с начала проведения конъюнктурных опросов в апреле 1993 года. В соответствующем вопросе увеличивается количество факторов — сейчас их 19, пояснил РБК Сергей Цухло. Влияние курса рубля — как его ослабление, так и укрепление — попало в число факторов с апреля 2014 года.

По данным опросов, 82% предприятий нуждаются в укреплении рубля для снижения издержек. Двум третям опрошенных оно нужно для увеличения инвестиций и стольким же — для роста внутреннего спроса. Как поясняется в докладе, в промышленности сохраняется зависимость от дорожающих импортных комплектующих. В то же время у потребителей есть желание запастись растущим в цене и исчезающим импортом в ущерб закупкам российской продукции.

Курс доллара к рублю не опускается ниже 90 ₽ за доллар с конца июля 2023 года, с тех пор он уже несколько раз преодолевал уровень 100 ₽ На этом фоне растут инфляционные риски. Центробанк борется с этим повышением ключевой ставки — на последнем заседании совета директоров ее подняли до 13% (еще в начале июля ключевая ставка составляла 7,5%).

Рост ключевой ставки вызывает рост процентов по кредитам и снижает их доступность для промышленных предприятий, отмечается в докладе Цухло. Однако фактор нехватки кредитов в качестве ограничения промышленного роста отмечает лишь 1% компаний.

По итогам торгов 5 октября курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 ₽ (до этого он преодолевал этот уровень в моменте, но не на закрытии). На этом фоне в целях поддержания российской валюты президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий отдельных экспортеров репатриировать не менее 80% выручки и продавать на внутреннем рынке не менее 90% от заведенного в Россию объема.

Дефицит кадров и причины увольнений

Результаты опросов на начало четвертого квартала позволяют говорить, что в 2023 году в российской промышленности сформировался рекордный дефицит работников. Среди отраслей самая большая нехватка — в легкой промышленности: 80% предприятий отметили недостаточную численность персонала. По оценке Цухло, это может быть связано с низким уровнем автоматизации в этой отрасли и потребности в большом количестве рабочих рук.

Отвечая на вопросы об уровне занятости, предприятия также отмечали наиболее частые причины увольнений сотрудников.

В 2023 году резко выросло число увольнений «из-за переезда в другой регион». На октябрь текущего года это стало самой частой причиной: ее отметили 59% респондентов.

Год назад промышленники чаще всего отмечали пункт «по формальным причинам», к которым в том числе относятся призыв в армию, суд, смерть (в конце сентября в стране была объявлена частичная мобилизация).

Опросы предприятий также проводит Центробанк. Как следует из августовского доклада «Региональная экономика», в августе 60% предприятий сообщили о нехватке персонала, в большей степени — квалифицированных специалистов. Самая острая нехватка наблюдается в обрабатывающих отраслях.

Среди основных причин этого респонденты называли несоответствие уровня квалификации соискателей, а также завышенные зарплатные ожидания кандидатов.