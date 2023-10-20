Большинство россиян высказались против вывода монет из оборота

Более 60% россиян считают, что пока не стоит выводить монеты из денежного оборота, следует из опроса, проведенного SuperJob.

За вывод монет (вопрос задавали о рублях, а не о копейках) высказались пятая часть опрошенных. 9% заявили, что нужно отказаться от всех монет вообще, 6% выступили за вывод из оборота монет в 1, 2 и 5 ₽, 5% — только за отказ от монет в 1 и 2 ₽. 63% россиян заявили, что монеты следует оставить в обороте.

В опросе, который проводился с 16 по 19 октября, приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения России старше 18 лет. Опрос проводился в 383 населенных пунктах по всей стране.

Почти половина опрошенных (44%) рассказали, что тратят мелочь (чаще это делают женщины). 27% откладывают ее в копилку (чаще это делают мужчины), 14% отдают детям (чаще это делают женщины). 7% находят монетам другое применение (например, коллекционируют), 4% меняют на купюры, 3% жертвуют на благотворительность. 1% респондентов сообщили, что выбрасывают монеты.

Более 50% респондентов рассказали, что не будут подбирать монеты на улице. Почти треть опрошенных сделают это: 17% — независимо от номинала, 12% — только если монета будет больше 5 ₽. Мужчины в два с половиной раза чаще женщин считают, что поднять монету на улице нестыдно. В SuperJob также отметили, что чаще готовность поднимать монеты на улице выразили люди с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

Центробанк 16 октября показал обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 ₽. Тысячерублевая посвящена Приволжскому федеральному округу, на лицевой стороне изображен Нижний Новгород (на старых купюрах был Ярославль), пятитысячная — Уральскому, изображен Екатеринбург (раньше был Хабаровск).

На банкноте номиналом 1000 ₽ на обороте поместили достопримечательности Казани, в том числе здание Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Оно расположено в бывшей церкви на территории Казанского кремля, храм не имеет креста на куполе. Появление этого изображения подверглось критике со стороны политиков и религиозных деятелей, в итоге ЦБ решил остановить выпуск новой купюры.