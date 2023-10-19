12:25 (мск), источник: РБК Инвестиции

Мосбиржа с 30 октября изменит параметры проведения дискретных аукционов

Время проведения дискретных аукционов расширят, а их количество по одной бумаге будет неограниченным. Но изменения затронут лишь акции и расписки, которые не входят в состав индекса Мосбиржи.

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Источник: AP 2023

Московская биржа с 30 октября изменит параметры проведения дискретных аукционов по акциям и распискам, которые не входят в состав индекса Мосбиржи. Порядок проведения дискретных аукционов по бумагам, которые входят в состав индекса, не изменятся, следует из сообщения Мосбиржи.

С 30 октября количество дискретных аукционов, которые можно будет проводить по каждой бумаге, будет неограниченным. Сейчас по одному активу может проводиться не более двух серий дискретных аукционов.

Кроме того, Мосбиржа расширит время проведения дискретных аукционов:

  • Основная торговая сессия: с 10:09 до 18:10 мск (сейчас с 10:14 до 16:40 мск);
  • Вечерняя торговая сессия: с 19:14 до 23:20 мск (сейчас не проводятся);
  • Будет сокращен временной отрезок, в течение которого цена непрерывно отклоняется от цены предыдущего торгового дня более чем на 20%, — с 10 до 5 минут.

Дискретный аукцион — механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в стакан. Сейчас он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение десяти минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут. Через 30 минут после начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.

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