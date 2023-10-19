Мосбиржа с 30 октября изменит параметры проведения дискретных аукционов

Московская биржа с 30 октября изменит параметры проведения дискретных аукционов по акциям и распискам, которые не входят в состав индекса Мосбиржи. Порядок проведения дискретных аукционов по бумагам, которые входят в состав индекса, не изменятся, следует из сообщения Мосбиржи.

С 30 октября количество дискретных аукционов, которые можно будет проводить по каждой бумаге, будет неограниченным. Сейчас по одному активу может проводиться не более двух серий дискретных аукционов.

Кроме того, Мосбиржа расширит время проведения дискретных аукционов:

Основная торговая сессия: с 10:09 до 18:10 мск (сейчас с 10:14 до 16:40 мск);

Вечерняя торговая сессия: с 19:14 до 23:20 мск (сейчас не проводятся);

Будет сокращен временной отрезок, в течение которого цена непрерывно отклоняется от цены предыдущего торгового дня более чем на 20%, — с 10 до 5 минут.