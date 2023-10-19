Мосбиржа с 30 октября изменит параметры проведения дискретных аукционов

Московская биржа с 30 октября изменит параметры проведения дискретных аукционов по акциям и распискам, которые не входят в состав индекса Мосбиржи. Порядок проведения дискретных аукционов по бумагам, которые входят в состав индекса, не изменятся, следует из сообщения Мосбиржи.
С 30 октября количество дискретных аукционов, которые можно будет проводить по каждой бумаге, будет неограниченным. Сейчас по одному активу может проводиться не более двух серий дискретных аукционов.
Кроме того, Мосбиржа расширит время проведения дискретных аукционов:
Дискретный аукцион — механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в стакан. Сейчас он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение десяти минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут. Через 30 минут после начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.