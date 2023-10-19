Курс доллара вновь упал ниже ₽97

Курс доллара упал на 52 копейки, или 0,53%, до ₽96,87, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 17:09 мск. Ниже отметки ₽97 доллар в предыдущий раз торговался 12 октября, когда после новостей о возврате к обязательной продаже части валютной выручки экспортеров курс доллара рухнул почти на ₽4.

Курс евро снизился на 15 копеек, или 0,15%, и составил ₽102,45.

Поддержку рублю могло оказать увеличение продаж валюты экспортерами, сообщили аналитики SberCIB. Обороты торгов валютного рынка продолжают расти — это может означать, что экспортеры постепенно увеличивают продажи. Если такая тенденция продолжится, то рубль закрепится у уровня ₽97 за доллар, допустили эксперты.

Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко ранее прогнозировал, что к концу октября рубль может ускорить темпы укрепления. «Экспортеры начнут готовиться к очередному налоговому период и предложат дополнительный объем валюты на продажу. Пик выплат НДПИ за сентябрь приходится на 30 октября 2023 года», — уточнил он.

Главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов также по-прежнему рассчитывает на активизацию экспортеров по мере приближения дня налоговых выплат. По мнению эксперта, вероятным сценарием является снижение курса доллара к ₽95 ближе к концу этой или в начале следующей недели.

Но руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов считает, что укрепление рубля на налоговом факторе может и не оказаться столь сильным. Эксперт предложил, что в конце следующей недели, скорее всего, начнется умеренное ослабление российской валюты.

В последнее время курс рубля во второй половине месяца стабилизируется, начиная показывать более выраженную динамику лишь на фоне налогового периода, отметили аналитики банка «Санкт-Петербург». По мнению экспертов, явных факторов для выхода курса пары доллар/рубль из диапазона ₽96,5−98,5 в ближайшие дни пока нет.