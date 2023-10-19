Копительный эффект: в РФ хотят повысить лимит по соцвкладам до 100 тысяч

В Совете Федерации поддержали повышение лимита по соцвкладам до 100 тыс. рублей. Это даст людям дополнительный стимул копить, сообщил «Известиям» зампред верхней палаты парламента Николай Журавлев. Внесенный в Госдуму законопроект предполагает порог в 50 тыс. рублей по таким депозитам. Доходность по ним планируется установить на 1 п.п. выше ключевой ставки. За счет этого условия по соцвкладам будут в среднем на 3,7 п.п. лучше, чем по классическим продуктам, отмечают эксперты. Однако для банков депозиты могут быть убыточны, считают участники рынка.

Условия по вкладам для бедных

Максимальный размер депозита для малоимущих хотят повысить до 100 тыс. рублей. Сейчас обсуждается такое изменение в законопроект, рассказал «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев. Он отметил: доходность по соцвкладам планируется установить на 1 п.п. выше ключевой ставки. Человек сможет открыть только один такой продукт. Переводы для его пополнения между банками и внутри одной кредитной организации при небольших суммах будут бесплатными, чтобы клиент не нес операционные расходы, добавил спикер.

Он поддержал повышение лимита по социальным вкладам до 100 тыс. рублей. Для банков такие расходы не будут существенными, а у людей появится дополнительный стимул копить деньги, подчеркнул Николай Журавлев. По его словам, законопроект могут принять уже осенью этого года.

Справка «Известий»

Документ о вкладах для малоимущих внесли в Госдуму в мае 2023-го. В первом чтении он еще не принят. Законопроект предполагает, что открыть продукт смогут только получатели мер социальной поддержки. Договор будет заключаться на год через сайт «Госуслуги». Затем его можно будет продлить на тот же срок, если человек продолжит получать соцвыплаты. Проценты по депозиту будут начислять ежемесячно, причем доходность должна быть как минимум на 1 п.п. выше уровня ключевой ставки (на дату получения клиентом этой суммы).



Предполагается, что депозиты для малоимущих будут выгоднее классических продуктов. Ключевая сейчас составляет 13%, то есть ставка по соцвкладу была бы не ниже 14%.

При этом по обычным депозитам на три месяца банки на этот момент предлагают доходность в среднем 11%, а сроком на год — около 10,7%, сообщила «Известиям» менеджер продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева. По ее словам, в крупных кредитных организациях средние ставки всегда не дотягивают до ключевой несколько пунктов. Максимальная доходность сейчас установлена для продуктов на три месяца и достигает 13,5—13,75 п.п.

Чем помогут соцвклады

В ЦБ заявили «Известиям», что не исключают обсуждения основных параметров и норм внесенного законопроекта во время подготовки документа ко второму чтению.

В ряде российских банков поддержали повышение лимита по соцвкладам до 100 тыс. рублей.

Средний размер депозита в России приближается к 300 тыс., поэтому увеличение порога будет разумным и оправданным, отметили в пресс-службе УБРиР.

Сберегательные продукты для граждан с невысоким доходом — это своевременная инициатива, которая будет стимулировать людей делать накопления и поможет им создать «финансовую подушку» для трудных периодов, считает заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин. Он также поддержал предложение повысить лимит суммы.

Вклады до 100 тыс. рублей открывает примерно каждый пятый клиент-пенсионер, в то время как депозиты до 50 тыс. — только каждый 20-й, добавил спикер.

С одной стороны, повышение порога будет стимулировать менее социально защищенных граждан создавать накопления, согласился директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Однако, с другой стороны, это создаст нагрузку на финорганизации. Продукт с доходностью на 1 п.п. выше ключевой ставки может оказаться убыточным для многих игроков. Особенно если учесть около 0,8 п.п. дополнительных отчислений в резервы и систему страхования, отметил Виталий Костюкевич.

В нынешней версии законопроекта указано, что запуск соцвкладов не приведет к росту расходов бюджета. Значит, компенсировать повышенную доходность будут сами кредитные организации, пояснила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Порог суммы должен учитывать региональную специфику и различие в уровне дохода. Например, в Москве прожиточный минимум в этом году составляет 21,7 тыс. рублей, а в Республике Башкортостан — 12,6 тыс. Кроме того, лимит в 100 тыс. действительно создаст дополнительный стимул к накоплению, считает Наталья Ващелюк. По ее мнению, стоит также сделать подобные вклады пополняемыми.

На фоне сверхдоходов банковского сектора в последние два года и намерений Минфина не увеличивать налоговую нагрузку, компенсация расходов на повышенную ставку не будет слишком затратной для кредитных организаций, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Разница в расходах в случае увеличения лимита до 100 тыс. также не будет ощутима, добавила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее мнению, для поддержки населения стоит предлагать соцсчета без привязки к сроку, с повышенной доходностью, возможностью снятия и пополнения.

Однако если доходность соцвкладов не покроет уровень инфляционных ожиданий населения, то продукты будут пользоваться очень ограниченным спросом, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По оценкам Минэка, в 2022 году рост цен составил 11,9%, а в 2023 году будет на уровне 7,5%.